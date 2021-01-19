Знижки на ігри до 90%: масштабний розпродаж у крамницях PlayStation, Microsoft та GOG
У фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та GOG розпочалися масштабні розпродажі відеоігор. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 90%.
В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та GOG вже можна придбати ігри зі знижками до 90%. Цікаво, що розпочалися ці розпродажі у крамницях в один день, але з різних причин. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.
Актуально Повне занурення: стрімер знайшов незвичайний спосіб грати у World of Warcraft
PlayStation Store
У PS Store відеоігри зі знижками до 85% можна буде придбати до 4 лютого. Це звичайний та класичний розпродаж для цієї крамниці, він проводиться без прив'язки до певної теми. Зі знижками можна придбати відеоігри для PS4 та PS5, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:
- Death Stranding – 649 гривень (-67%)
- Worms Rumble – 399 гривень (-20%)
- Xcom 2 Digital Deluxe Edition – 525 гривень (-75%)
- Persona 5 – 299 гривень (-85%)
- UFC 4 Deluxe Edition – 1343 гривні (-45%)
- The Surge 2 Premium Edition – 589 гривень (-67%)
- The Division 2 – 204 гривні (-67%)
- Metro Exodus Gold Edition – 649 гривень (-67%)
- L. A. Noire – 599 гривень (-50%)
- For Honor Complete Edition – 649 гривень (-75%)
Відеогру Worms Rumble вже можна придбати зі знижкою у 20% / світлина з порталу psprices
Microsoft Store
У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками різноманітні видання популярних відеоігор чи сезонні пропуски. Є спеціальні пропозиції для геймерів зі статусом "Silver", а також окремі для власників "Gold". З повним списком знижок можна ознайомитися за цим посиланням.
За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі проєкти:
- Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 683 гривні (-50%)
- FIFA 21 – 1195 гривень (-50%)
- Battlefield 1 Premium Pass – 273 гривні (-80%)
- Grand Theft Auto V – 1229 гривень (-60%)
- Conan Exiles Deluxe Edition – 1160 гривень (-55%)
- DARK SOULS III Season Pass – 427 гривень (-50%)
- Far Cry 5 Season Pass – 512 гривень (-50%)
- RESIDENT EVIL 3 – 676 гривень (-67%)
- STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 546 гривень (-60%)
- UFC 4 Deluxe Edition – 1365 гривень (-50%)
Власники консолей серії Xbox можуть лише придбати відеогру STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition зі знижкою у 60% / світлина з порталу EA.com
GOG
У фірмовій крамниці GOG розпочався розпродаж відеоігор у жанрі RPG. Вже зараз всі власники PC можуть придбати ігри зі знижками до 90%. У рамках цього розпродажу можна купити за зниженою ціною понад 250 різноманітних проєктів. Розпродаж завершиться 25 січня, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 170 гривень (-70%)
- Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 282 гривні (-60%)
- Disco Elysium – 338 гривень (-35%)
- Pillars of Eternity II: Deadfire – 507 гривень (-60%)
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 74 гривні (-75%)
- GreedFall – 416 гривень (-60%)
- Wasteland Remastered – 141 гривня (-40%)
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 85 гривень (-50%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 245 гривень (-50%)
- Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 94 гривні (-75%)
Культову The Witcher 3: Wild Hunt Game у виданні Game of the Year Edition можна придбати всього за 170 гривень / світлина з крамниці GOG
Поділитися новиною