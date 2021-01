У фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та GOG розпочалися масштабні розпродажі відеоігор. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 90%.

В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та GOG вже можна придбати ігри зі знижками до 90%. Цікаво, що розпочалися ці розпродажі у крамницях в один день, але з різних причин. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.

Актуально Повне занурення: стрімер знайшов незвичайний спосіб грати у World of Warcraft

PlayStation Store

У PS Store відеоігри зі знижками до 85% можна буде придбати до 4 лютого. Це звичайний та класичний розпродаж для цієї крамниці, він проводиться без прив'язки до певної теми. Зі знижками можна придбати відеоігри для PS4 та PS5, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Death Stranding – 649 гривень (-67%)

Worms Rumble – 399 гривень (-20%)

Xcom 2 Digital Deluxe Edition – 525 гривень (-75%)

Persona 5 – 299 гривень (-85%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1343 гривні (-45%)

The Surge 2 Premium Edition – 589 гривень (-67%)

The Division 2 – 204 гривні (-67%)

Metro Exodus Gold Edition – 649 гривень (-67%)

L. A. Noire – 599 гривень (-50%)

For Honor Complete Edition – 649 гривень (-75%)

Відеогру Worms Rumble вже можна придбати зі знижкою у 20% / світлина з порталу psprices

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками різноманітні видання популярних відеоігор чи сезонні пропуски. Є спеціальні пропозиції для геймерів зі статусом "Silver", а також окремі для власників "Gold". З повним списком знижок можна ознайомитися за цим посиланням.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі проєкти:

Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 683 гривні (-50%)

FIFA 21 – 1195 гривень (-50%)

Battlefield 1 Premium Pass – 273 гривні (-80%)

Grand Theft Auto V – 1229 гривень (-60%)

Conan Exiles Deluxe Edition – 1160 гривень (-55%)

DARK SOULS III Season Pass – 427 гривень (-50%)

Far Cry 5 Season Pass – 512 гривень (-50%)

RESIDENT EVIL 3 – 676 гривень (-67%)

STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 546 гривень (-60%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1365 гривень (-50%)

Власники консолей серії Xbox можуть лише придбати відеогру STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition зі знижкою у 60% / світлина з порталу EA.com

GOG

У фірмовій крамниці GOG розпочався розпродаж відеоігор у жанрі RPG. Вже зараз всі власники PC можуть придбати ігри зі знижками до 90%. У рамках цього розпродажу можна купити за зниженою ціною понад 250 різноманітних проєктів. Розпродаж завершиться 25 січня, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 170 гривень (-70%)

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 282 гривні (-60%)

Disco Elysium – 338 гривень (-35%)

Pillars of Eternity II: Deadfire – 507 гривень (-60%)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 74 гривні (-75%)

GreedFall – 416 гривень (-60%)

Wasteland Remastered – 141 гривня (-40%)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 85 гривень (-50%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 245 гривень (-50%)

Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 94 гривні (-75%)

Культову The Witcher 3: Wild Hunt Game у виданні Game of the Year Edition можна придбати всього за 170 гривень / світлина з крамниці GOG