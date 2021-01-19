Скидки на игры до 90%: масштабная распродажа в магазинах PlayStation, Microsoft и GOG
В фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и GOG начались масштабные распродажи видеоигр. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 90%.
В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и GOG уже можно приобрести игры со скидками до 90%. Интересно, что начались эти распродажи в магазинах в один день, но по разным причинам. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.
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PlayStation Store
В PS Store видеоигры со скидками до 85% можно будет приобрести до 4 февраля. Это обычная и классическая распродажа для этого магазина, она проводится без привязки к определенной теме. Со скидками можно приобрести видеоигры для PS4 и PS5, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:
- Death Stranding – 649 гривен (-67%)
- Worms Rumble – 399 гривен (-20%)
- Xcom 2 Digital Deluxe Edition – 525 гривен (-75%)
- Persona 5 – 299 гривен (-85%)
- UFC 4 Deluxe Edition – 1343 гривны (-45%)
- The Surge 2 Premium Edition – 589 гривен (-67%)
- The Division 2 – 204 гривны (-67%)
- Metro Exodus Gold Edition – 649 гривен (-67%)
- L. A. Noire – 599 гривен (-50%)
- For Honor Complete Edition – 649 гривен (-75%)
Видеоигру Worms Rumble уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография с портала psprices
Microsoft Store
В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками разнообразные издания популярных видеоигр или сезонные пропуски. Есть специальные предложения для геймеров со статусом "Silver", а также отдельные для владельцев "Gold". С полным списком скидок можно ознакомиться по этой ссылке.
По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие проекты:
- Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 683 гривны (-50%)
- FIFA 21 – 1195 гривен (-50%)
- Battlefield 1 Premium Pass – 273 гривны (-80%)
- Grand Theft Auto V – 1229 гривен (-60%)
- Conan Exiles Deluxe Edition – 1160 гривен (-55%)
- DARK SOULS III Season Pass – 427 гривен (-50%)
- Far Cry 5 Season Pass – 512 гривен (-50%)
- RESIDENT EVIL 3 – 676 гривен (-67%)
- STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 546 гривен (-60%)
- UFC 4 Deluxe Edition – 1365 гривен (-50%)
Владельцы консолей серии Xbox могут только приобрести видеоигру STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition со скидкой в 60% / фотография с портала EA.com
GOG
В фирменном магазине GOG началась распродажа видеоигр в жанре RPG. Уже сейчас все владельцы PC могут приобрести игры со скидками до 90%. В рамках этой распродажи можно купить по сниженной цене более 250 различных проектов. Распродажа завершится 25 января, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 170 гривен (-70%)
- Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 282 гривны (-60%)
- Disco Elysium – 338 гривен (-35%)
- Pillars of Eternity II: Deadfire – 507 гривен (-60%)
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 74 гривны (-75%)
- GreedFall – 416 гривен (-60%)
- Wasteland Remastered – 141 гривна (-40%)
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 85 гривен (-50%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 245 гривен (-50%)
- Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 94 гривны (-75%)
Культовую The Witcher 3: Wild Hunt Game в издании Game of the Year Edition можно приобрести всего за 170 гривен / фотография из магазина GOG
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