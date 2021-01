В фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и GOG начались масштабные распродажи видеоигр. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 90%.

В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и GOG уже можно приобрести игры со скидками до 90%. Интересно, что начались эти распродажи в магазинах в один день, но по разным причинам. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.

Актуально Полное погружение: стример нашел необычный способ играть в World of Warcraft

PlayStation Store

В PS Store видеоигры со скидками до 85% можно будет приобрести до 4 февраля. Это обычная и классическая распродажа для этого магазина, она проводится без привязки к определенной теме. Со скидками можно приобрести видеоигры для PS4 и PS5, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Death Stranding – 649 гривен (-67%)

Worms Rumble – 399 гривен (-20%)

Xcom 2 Digital Deluxe Edition – 525 гривен (-75%)

Persona 5 – 299 гривен (-85%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1343 гривны (-45%)

The Surge 2 Premium Edition – 589 гривен (-67%)

The Division 2 – 204 гривны (-67%)

Metro Exodus Gold Edition – 649 гривен (-67%)

L. A. Noire – 599 гривен (-50%)

For Honor Complete Edition – 649 гривен (-75%)

Видеоигру Worms Rumble уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография с портала psprices

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками разнообразные издания популярных видеоигр или сезонные пропуски. Есть специальные предложения для геймеров со статусом "Silver", а также отдельные для владельцев "Gold". С полным списком скидок можно ознакомиться по этой ссылке.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие проекты:

Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 683 гривны (-50%)

FIFA 21 – 1195 гривен (-50%)

Battlefield 1 Premium Pass – 273 гривны (-80%)

Grand Theft Auto V – 1229 гривен (-60%)

Conan Exiles Deluxe Edition – 1160 гривен (-55%)

DARK SOULS III Season Pass – 427 гривен (-50%)

Far Cry 5 Season Pass – 512 гривен (-50%)

RESIDENT EVIL 3 – 676 гривен (-67%)

STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 546 гривен (-60%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1365 гривен (-50%)

Владельцы консолей серии Xbox могут только приобрести видеоигру STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition со скидкой в 60% / фотография с портала EA.com

GOG

В фирменном магазине GOG началась распродажа видеоигр в жанре RPG. Уже сейчас все владельцы PC могут приобрести игры со скидками до 90%. В рамках этой распродажи можно купить по сниженной цене более 250 различных проектов. Распродажа завершится 25 января, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 170 гривен (-70%)

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 282 гривны (-60%)

Disco Elysium – 338 гривен (-35%)

Pillars of Eternity II: Deadfire – 507 гривен (-60%)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – 74 гривны (-75%)

GreedFall – 416 гривен (-60%)

Wasteland Remastered – 141 гривна (-40%)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition – 85 гривен (-50%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – 245 гривен (-50%)

Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 94 гривны (-75%)

Культовую The Witcher 3: Wild Hunt Game в издании Game of the Year Edition можно приобрести всего за 170 гривен / фотография из магазина GOG