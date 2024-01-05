Актор з GTA 5 дав цікаву пораду для виконавців головних ролей у GTA 6

Актор Нед Люк, який подарував зовнішність та голос Майклу з GTA 5, дав цінну пораду для своїх наступників: виконавців ролей Люсії та Джейсона з майбутньої GTA 6.

Нед Люк – актор, який втілив у життя Майкла Де Санту для Grand Theft Auto 5, у свіжому інтерв'ю дав щиру пораду акторському складу майбутньої GTA 6.

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Після релізу GTA 5 у 2013 році, Нед Люк отримав величезний прилив популярності, завдяки своїй ролі у грі.

Актор і по цей день користується своєю впізнаваністю серед геймерів, часто звертаючись до шанувальників у соціальних мережах в образі свого віртуального героя чи навіть іноді стрімлячи гру.

У нещодавньому інтерв'ю для IGN, Нед поділився думками про дебютний трейлер і персонажів Grand Theft Auto 6, а також дав кілька порад тим, хто в кінцевому підсумку виявиться акторами, що стоять за новими героями – Люсією та Джейсоном.

Актор та його віртуальний протеже / Фото з X

що деякі геймери впевнені, що вже знайшли виконавицю ролі Люсії , на їх думку, нею стала акторка Ана Еспозіто.

Нед Люк зазначив, що ці актори, ким би вони не були, безсумнівно, привернуть до себе величезну увагу, коли GTA 6 нарешті вийде, особливо через те, що неймовірна графіка проєкту зробить так, що їхні персонажі виглядатимуть практично так само, як вони в реальному житті.

Отож, Люк порадив акторам "насолоджуватися своїми 15 хвилинами слави" якомога довше і додав що, зрештою, віддана база шанувальників GTA допоможе їм триматися на плаву досить довго.