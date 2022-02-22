Уже цими днями відбудеться довгоочікуваний реліз відеогри Elden Ring. А тому й недивно, що розробники з компанії FromSoftware зараз дуже активно готують свою аудиторію до такої важливої події.

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Цікаве замовлення

Наприклад, нещодавно вони звернулися з досить цікавим проханням до майстрів з ютуб-каналу AWE me. Річ у тім, що представники FromSoftware попросили їх відтворити в реальності зброю з їхньої нової відеогри. Йдеться про величезну сокиру, якою володіє місцевий напівбог з прізвиськом Годрик Золотий.

Майстерна робота

Одразу ж відзначимо, що майстри дуже добре попрацювали, а фінальний результат дійсно вражає. Ентузіасти створили цю сокиру в реальну величину, а загалом на свою роботу вони витратили понад два тижні. Основну частину майстри викували з легованої сталі, гравіювання зробили за допомогою фрезерувального верстата, а для декорування використали бронзу, скло та кольорову фарбу.

Зазначимо, що важить така зброя немало, а також навряд чи її можна назвати лише декоративною. Наприкінці відео майстри показали, що за допомогою такої сокири можна досить легко впоратися з кавуном, динею та ананасом.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобалася така майстерна робота. А загалом цей запис вже зібрав понад 55 тисяч переглядів та чимало відгуків. Також додамо, що ці професіонали славляться такими робота. Раніше вони відтворювали в реальному житті зброю з Assassin's Creed Odyssey, God of War, The Elder Scrolls V: Skyrim та Genshin Impact.

Процес виготовлення сокири з відеогри Elden Ring: відео

Нагадаємо, шо реліз гри Elden Ring відбудеться 25 лютого 2022 року на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. На PC ціна стартує від 799 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 70 доларів.