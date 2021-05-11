Напевно, реліз відеогри Battlefield 6 має стати однією із найголовніших подій цього року у сфері відеоігор. Щоправда, повноцінного анонсу поки ще так й не відбулося, хоча вже з'являлося чимало різноманітних інсайдів, чуток та натяків. Цікаво, що цього разу навіть розробники цієї відеогри вирішили зайнятися чимось схожим.

До теми Екстремальні погодні умови та невідомі острови: у мережі з'явилися нові чутки про Battlefield 6

Варто розпочати з того, що інсайдери раніше стверджували, що анонс Battlefield 6 має відбутися вже до кінця цього місяця. У мережі з'являлися навіть "злиті" кадри з першого трейлера та аудіодоріжка звідти ж. Щоправда, перший офіційний натяк з'явився лише цього тижня. Річ у тім, що відома німецька група 2WEI залишила у своєму твітері цікаве повідомлення. Її представники відзначили, що вже цього тижня вийдуть одразу два відеогрі трейлери, у яких використовується їхня музика.

"З понеділком! Цього тижня з’являться два нові ігрові трейлери з нашою музикою."

Ця група співпрацює з чималою кількістю розробників ігор, а компанія Electronic Arts не стала винятком. Раніше їхні треки вже з'являлися у трейлерах відеогри Battlefield 5. Щоправда, найцікавіше, що у "злитій" аудіодоріжці звучить саме пісня групи 2WEI – "Run Baby Run". Тому фанати були вже впевнені, що повноцінний анонс відеогри має відбутися на цьому тижні. Але представники компанії Electronic Arts вирішили всіх трохи розчарувати.

Річ у тім, що у твітері вони поділилися оригінальним записом, у якому написали два слова, які римуються із "soon" (скоро). Вони вирішили відзначити наступні слова: "boom" (вибух) та "june" (червень). Цілком зрозуміло, що офіційний акаунт Battlefield у твітері натякає на якийсь масштабний анонс саме у наступному місяці. Геймери думають, що йдеться саме про повноцінну презентацію довгоочікуваної гри Battlefield 6.

Можна припустити, що вже цього тижня шанувальникам покажуть якийсь короткий тизер, у якому й буде трек від 2WEI. Можливо, навіть з'явиться якась "розмита" інформація, перші кадри та точна дата виходу відеогри. А повноцінна презентація відбудеться вже на масштабній виставці відеоігор E3 (12 – 15 червня). Щоправда, поки так й не зрозуміло, у якому трейлері з'явиться другий трек від 2WEI.

"Слова, що римуються зі Скоро:

Червень

Вибух"