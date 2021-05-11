Наверное, релиз видеоигры Battlefield 6 должен стать одним из самых главных событий этого года в сфере видеоигр. Правда, полноценного анонса пока еще так и не произошло, хотя уже появлялось немало различных инсайдов, слухов и намеков. Интересно, что на этот раз даже разработчики этой видеоигры решили заняться чем-то похожим.

К теме Экстремальные погодные условия и неизвестные острова: появились новые слухи о Battlefield 6

Стоит начать с того, что инсайдеры ранее утверждали, что анонс Battlefield 6 должен состояться уже до конца этого месяца. В сети появлялись даже "слитые" кадры с первого трейлера и аудиодорожка оттуда же. Правда, первый официальный намек появился только на этой неделе. Дело в том, что известная немецкая группа 2WEI оставила в своем твиттере интересное сообщение. Ее представители отметили, что уже на этой неделе выйдут сразу два видеоигровых трейлеры, в которых используется их музыка.

"С понедельником! На этой неделе появятся два новых игровых трейлеры с нашей музыкой."

Эта группа сотрудничает с большим количеством разработчиков игр, а компания Electronic Arts не стала исключением. Ранее их треки уже появлялись в трейлерах видеоигры Battlefield 5. Правда, самое интересное, что в "слитой" аудиодорожке звучит именно песня группы 2WEI – "Run Baby Run". Поэтому фанаты были уже уверены, что полноценный анонс видеоигры должен состояться на этой неделе. Но представители компании Electronic Arts решили всех немного разочаровать.

Дело в том, что в твиттере они поделились оригинальной записью, в которой написали два слова, которые рифмуются с "soon" (скоро). Они решили отметить следующие слова: "boom" (взрыв) и "june" (июнь). Вполне понятно, что официальный аккаунт Battlefield в твиттере намекает на некий масштабный анонс именно в следующем месяце. Геймеры думают, что речь идет именно о полноценной презентации долгожданной игры Battlefield 6.

Можно предположить, что уже на этой неделе поклонникам покажут какой-то короткий тизер, в котором и будет трек от 2WEI. Возможно, даже появится некая "размытая" информация, первые кадры и точная дата выхода видеоигры. А полноценная презентация состоится уже на масштабной выставке видеоигр E3 (12 – 15 июня). Правда, пока так и не понятно, в каком трейлере появится второй трек от 2WEI.

"Слова, которые рифмуются со Скоро:

Июнь

Взрыв"