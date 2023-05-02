Майбутня пригодницька гра Scarlet Deer Inn від чеської інді-студії Attu Games підкорила геймерську спільноту своїм унікальним підходом до дизайну персонажів.

Варте уваги PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Річ у тому, що кожен кадр персонажів в Scarlet Deer Inn вишито на машинці, а потім анімовано та перенесено в цифровий світ гри.

Розробкою займається подружжя ентузіастів, а Єва Навратілова – одна з половинок дуету, вразила користувачів твітера, коли 29 квітня поділилася коротким тизером проєкту, включно з кадрами кропіткого процесу вишивки.

На момент написання матеріалу, неймовірний ролик набрав понад 5.6 мільйона переглядів.

За сюжетом гри, головна героїня Еліза була звичайною мамою, доки її не кинули в "темне підземелля, повне монстрів і середньовічний сетинг, навіяний слов'янським фольклором".

Деякі геймери в коментарях спершу навіть не зрозуміли чи має вишивка щось спільне з історією гри чи її геймплеєм? Відповідь проста – анічогісінько.

Однак такий креативний підхід до дизайну ставить цей проєкт в ряд з іншими відеоіграми з унікальним та неповторним візуальним стилем.

Увесь процес машинного вишивання напрочуд складний, і вам потрібно багато вчитися на помилках, перш ніж результат перестане бути непридатним. Головна проблема полягає в тому, що нам нема в кого запитати, як робити ці речі, тому нам доводиться вчитися всьому цьому важким шляхом, – розповіла розробниця.

І це на додачу до того, що пара сама займається написанням сюжету, програмуванням, малюванням і навіть грою на традиційних чеських інструментах для саундтреку.