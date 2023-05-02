Будущая приключенческая игра Scarlet Deer Inn от чешской инди-студии Attu Games покорила геймерское сообщество своим уникальным подходом к дизайну персонажей.

Достойно внимания PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам

Дело в том, что каждый кадр персонажей в Scarlet Deer Inn вышит на машинке, а затем анимирован и перенесен в цифровой мир игры.

Разработкой занимаются супруги, а Ева Навратилова – одна из половинок дуэта, поразила пользователей твиттера, когда 29 апреля поделилась коротким тизером проекта, включая кадры кропотливого процесса вышивки.

На момент написания материала, невероятный ролик набрал более 5.6 миллионов просмотров.

По сюжету игры, главная героиня Элиза была обычной мамой, пока ее не бросили в "темное подземелье, полное монстров и средневековый сеттинг, навеянный славянским фольклором".

Некоторые геймеры в комментариях сначала даже не поняли, имеет ли вышивка что-то общее с историей игры или ее геймплеем? Ответ прост – ничего.

Однако такой креативный подход к дизайну ставит этот проект в ряд других видеоигр с уникальным и неповторимым визуальным стилем.

Весь процесс машинного вышивания удивительно сложен, и вам нужно много учиться на ошибках, прежде чем результат перестанет быть непригодным. Главная проблема состоит в том, что нам не у кого спросить, как делать эти вещи, поэтому нам приходится учиться всему этому трудным путем, – рассказала разработчик.

И это вдобавок к тому, что пара сама занимается написанием сюжета, программированием, рисованием и даже игрой на традиционных чешских инструментах для саундтрека.