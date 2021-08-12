На початку червня ми вже розповідали про нову частину з серії Call of Duty. Тоді одразу кілька інсайдерів стверджувало, що за розробку гри відповідає студія Sledgehammer Games, а презентувати її планують лише наприкінці літа. Здається, ця інформація може підтвердитися вже найближчими днями.

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Варто розпочати з того, що за останній день в мережі з'явилося чимало чуток про нову частину в серії Call of Duty. Наприклад, відомий інсайдер Том Хендерсон відзначив, що офіційна презентація відеогри має відбутися вже 19 серпня, а подібну інформацію підтвердили одразу чотири його джерела. Щоправда, представники компанії Activision змогли оперативно видалити його пост, хоча інсайдера це не зупинило.

Том оригінально натякнув на те, що ця частина має вийти 5 листопада, а також відзначив, що в грі буде новий античіт, який з'явиться і в Call of Duty: Warzone. З цікавого він ще розповів, що у відеогрі не буде залізних хрестів, які зазвичай замінюють свастику. Щоправда, інсайдер так й не вказав, яку символіку тепер будуть використовувати німецькі війська. Також Том навіть схематично намалював кадр з нової Call of Duty.

Але найцікавіше, що майже одночасно з цим стався масштабний "витік" рекламних матеріалів. Здається, всі попередні чутки підтвердилися: гра дійсно буде називатися Call of Duty: Vanguard, її події розгорнуться в роки Другої світової війни, а також буде певна інтеграція з Warzone.

Згідно зі "злитими" даними, буде одразу три видання: стандартне, Cross-Gen Bundle (одразу для двох поколінь консолей) та ультимативне. Власники останнього отримають різноманітну косметику, а також зможуть зіграти у бета-версію відеогри. Наостанок варто додати, що представники компанії Activision поки ніяк не коментували цей "витік".