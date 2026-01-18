"Мейджори" – це те, чого з нетерпінням чекають усі шанувальники Counter-Strike, а особливо ті хто має змогу відвідати якийсь з масштабних турнірів особисто, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Де пройдуть "Мейджори" з CS 2 у 2027 році?
Джерела порталу HLTV дізналися де змагання від Valve пройдуть у 2027 році і їх розподіл створить історичний прецедент.
Найголовніші турніри кіберспортивного сезону відбудуться під егідою двох компаній: FiReSPORTS та Perfect World.
Відповідно, перший "Мейджор" 2027 року ощасливить жителів аргентинського Буенос-Айреса, що дебютним випадком проведення турніру в історії цієї країни.
Ми дуже раді прийняти перший "Мейджор" в історії нашої країни. Вболівальники будуть раді приїхати до такого міста, як Буенос-Айрес, міста, яке поєднує європейські та латиноамериканські впливи, де їх здивує пристрасть фанатів Counter-Strike в Аргентині. Ми зробимо все можливе, щоб зробити цей "Мейджор" чудовим,
– сказав у коментарі HLTV засновник і генеральний директор FiReSPORTS Родріго Фігероа Рейєс.
Аргентинський "Мейджор" пройде з 31 травня по 20 червня 2027 року.
Другий турнір, як дехто вже міг зрозуміти, пройде там само, де й Perfect World Shanghai Major 2024 – у Шанхаї.
Його проведе вже знайома фанатам CS 2 організація Perfect World. Їхні представники відмовилися від коментарів, але вочевидь Valve раді довірити компанії ще один "Мейджор" після шаленого успіху попереднього, який був визнаний спільнотою фанатів CS 2 найкращою кіберспортивною подією року на церемонії HLTV Awards 2024.
Отож, другий шанхайський "Мейджор" триватиме з 22 листопада по 12 грудня.
Чому це історичне рішення Valve?
Такий вибір локацій є історичним для кіберспортивного Counter-Strike.
Річ у тому, що це вперше за час проведення "Мейджорів" три турніри підряд пройдуть поза межами Європи, інформує Thour у X.
Це станеться, оскільки у грудні 2026 на фанатів очікує PGL Major Singapore 2026.
Шанувальники CS 2 з одного боку занепокоєні такою тенденцією, а з іншого це лише популяризує гру та розширює рамки кіберспорту, тож тут все-таки більше плюсів, аніж мінусів.