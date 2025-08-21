Як саме Microsoft планує прибрати очікування?

Однією з головних відмінностей ігрових ПК від консолей є різноманітність "заліза". Кожна гра повинна адаптувати свої графічні програми, відомі як шейдери, до конкретної комбінації відеокарти і драйвера. Цей процес називається компіляцією шейдерів і зазвичай відбувається під час першого запуску гри, змушуючи гравців довго дивитися на екран завантаження або стикатися з ривками та падінням частоти кадрів безпосередньо у грі. Деякі ігри роблять це під час кожного запуску, як-от Hogwarts Legacy. Це забирає чимало часу й дратує користувачів, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.

Технологія Advanced Shader Delivery пропонує кардинально новий підхід. Замість того щоб навантажувати кожен окремий комп'ютер, Microsoft у співпраці з апаратними партнерами, як-от AMD, переносить цей ресурсомісткий процес у хмару. Інженери збирають дані про шейдери з гри, пакують їх у стандартизований формат (State Object Database, SODB), а потім за допомогою хмарного компілятора створюють готову базу даних попередньо скомпільованих шейдерів (Precompiled Shader Database, PSDB).

Ця готова база даних завантажується разом із грою через додаток Xbox на ПК. Коли гра запускається вперше, вона миттєво знаходить усі потрібні шейдери вже готовими, оминаючи тривалий етап компіляції на пристрої. Якщо ж користувач оновлює драйвер відеокарти, система автоматично виявляє це та оновлює кеш шейдерів.

Результати тестування вражають. Наприклад, у грі Avowed від Obsidian Entertainment час запуску скоротився на 85%. Це не тільки дозволяє швидше почати грати, але й економить заряд акумулятора на портативних пристроях, адже він витрачається на гру, а не на компіляцію.

Спочатку технологія дебютує на нових портативних консолях ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. На початковому етапі від розробників ігор не вимагається жодних додаткових дій для інтеграції. Однак у планах Microsoft – зробити технологію доступною для всієї індустрії. Вже у вересні компанія випустить AgilitySDK – набір інструментів та API, який дозволить розробникам та ігровим магазинам, таким як Steam, впроваджувати цю функцію у свої проєкти.