Как именно Microsoft планирует убрать ожидание?

Одним из главных отличий игровых ПК от консолей является разнообразие "железа". Каждая игра должна адаптировать свои графические программы, известные как шейдеры, к конкретной комбинации видеокарты и драйвера. Этот процесс называется компиляцией шейдеров и обычно происходит во время первого запуска игры, заставляя игроков долго смотреть на экран загрузки или сталкиваться с рывками и падением частоты кадров непосредственно в игре. Некоторые игры делают это при каждом запуске, например Hogwarts Legacy. Это отнимает немало времени и раздражает пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Технология Advanced Shader Delivery предлагает кардинально новый подход. Вместо того чтобы нагружать каждый отдельный компьютер, Microsoft в сотрудничестве с аппаратными партнерами, например AMD, переносит этот ресурсоемкий процесс в облако. Инженеры собирают данные о шейдерах из игры, пакуют их в стандартизированный формат (State Object Database, SODB), а затем с помощью облачного компилятора создают готовую базу данных предварительно скомпилированных шейдеров (Precompiled Shader Database, PSDB).

Эта готовая база данных загружается вместе с игрой через приложение Xbox на ПК. Когда игра запускается впервые, она мгновенно находит все нужные шейдеры уже готовыми, минуя длительный этап компиляции на устройстве. Если же пользователь обновляет драйвер видеокарты, система автоматически обнаруживает это и обновляет кэш шейдеров.

Результаты тестирования впечатляют. Например, в игре Avowed от Obsidian Entertainment время запуска сократилось на 85%. Это не только позволяет быстрее начать играть, но и экономит заряд аккумулятора на портативных устройствах, ведь он тратится на игру, а не на компиляцию.

Сначала технология дебютирует на новых портативных консолях ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. На начальном этапе от разработчиков игр не требуется никаких дополнительных действий для интеграции. Однако в планах Microsoft – сделать технологию доступной для всей индустрии. Уже в сентябре компания выпустит AgilitySDK – набор инструментов и API, который позволит разработчикам и игровым магазинам, таким как Steam, внедрять эту функцию в свои проекты.