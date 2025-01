Microsoft вбудувала браузер Edge у всі ігри Windows 11

Microsoft офіційно випустила Edge Game Assist – вбудований ігровий браузер для Windows 11, який вийшов із бета-тестування та став доступним усім користувачам.

Новий інструмент оформлений у стилі оверлею Steam та інтегрований у Game Bar, повідомляє 24 Канал. Він надає гравцям доступ до гайдів та підказок для популярних ігор. За словами розробників, система автоматично визначає запущену гру та пропонує контекстну допомогу.

Щоб увімкнути Edge Game Assist, необхідно відкрити налаштування браузера Microsoft Edge, знайти розділ Game Assist і встановити віджет. Після цього при виклику ігрової панелі за допомогою комбінації клавіш Win + G браузер з’явиться на правій стороні оверлею. Користувачі можуть одночасно грати та шукати інформацію, не згортуючи вікно гри.

Як пояснив старший менеджер продукту Microsoft Edge Вільям Деверо, спочатку Game Assist пропонує контекстні підказки та гайди для найпопулярніших ігор, таких як Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals і Dragon Age: The Veilguard, але згодом список підтримуваних проєктів буде розширено. Якщо ж гра не підтримується, користувачі можуть вручну відкривати будь-які сайти або керівництва безпосередньо в процесі гри.

Edge Game Assist синхронізується з основним профілем Microsoft Edge, зберігаючи автозаповнення, обрані сторінки та файли cookie. Також доступна установка розширень, зокрема блокувальників реклами.

У майбутньому Microsoft планує додати підтримку гарячих клавіш, покращити режим "картинка в картинці" та можливість передавати вкладки з основного браузера в ігровий оверлей.

Компанія наголошує, що новий інструмент покликаний спростити доступ до інформації під час гри без переривання процесу, а також буде вдосконалюватися на основі відгуків геймерів.

Microsoft сподівається, що Edge Game Assist стане стандартом для користувачів Windows 11, завдяки інтеграції з екосистемою Edge і розширенню списку підтримуваних ігор.