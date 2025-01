Microsoft встроила браузер Edge во все игры Windows 11

Microsoft официально выпустила Edge Game Assist – встроенный игровой браузер для Windows 11, который вышел из бета-тестирования и стал доступен всем пользователям.

Новый инструмент оформлен в стиле оверлея Steam и интегрирован в Game Bar, сообщает 24 Канал. Он предоставляет игрокам доступ к гайдам и подсказкам для популярных игр. По словам разработчиков, система автоматически определяет запущенную игру и предлагает контекстную помощь.

Чтобы включить Edge Game Assist, необходимо открыть настройки браузера Microsoft Edge, найти раздел Game Assist и установить виджет. После этого при вызове игровой панели с помощью комбинации клавиш Win + G браузер появится на правой стороне оверлея. Пользователи могут одновременно играть и искать информацию, не сворачивая окно игры.

Как пояснил старший менеджер продукта Microsoft Edge Уильям Деверо, сначала Game Assist предлагает контекстные подсказки и гайды для самых популярных игр, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals и Dragon Age: The Veilguard, но со временем список поддерживаемых проектов будет расширен. Если же игра не поддерживается, пользователи могут вручную открывать любые сайты или руководства непосредственно в процессе игры.

Edge Game Assist синхронизируется с основным профилем Microsoft Edge, сохраняя автозаполнение, выбранные страницы и файлы cookie. Также доступна установка расширений, в частности блокировщиков рекламы.

В будущем Microsoft планирует добавить поддержку горячих клавиш, улучшить режим "картинка в картинке" и возможность передавать вкладки из основного браузера в игровой оверлей.

Компания отмечает, что новый инструмент призван упростить доступ к информации во время игры без прерывания процесса, а также будет совершенствоваться на основе отзывов геймеров.

Microsoft надеется, что Edge Game Assist станет стандартом для пользователей Windows 11, благодаря интеграции с экосистемой Edge и расширению списка поддерживаемых игр.