Культова студія Arkane ризикує зникнути разом із майже готовою грою про Блейда

Унаслідок масштабної реструктуризації Microsoft планує звільнити 3 200 співробітників і позбутися п'яти студій, серед яких опинилися творці легендарної Dishonored, повідомляє Le Monde.

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Доля відомої студії буквально на волосині

Оскільки команда розташована у Ліоні, французьке законодавство зобов'язує корпорацію шукати нового покупця перед закриттям компанії чи масовими звільненнями.

Процес консультацій та пошуку фінансового партнера офіційно завершать 13 листопада, і якщо новий власник не знайдеться, 217 фахівців втратять роботу, а студію повністю ліквідують.

Анонсний трейлер гри: дивіться відео

Головна трагедія ситуації полягає у тому, що новий амбітний проєкт студії про мисливця на вампірів уже практично готовий.

Представники французької профспілки працівників ігрової індустрії зазначають, що розробка гри наразі перебуває на фінальній стадії, а її можливе скасування стане нищівним ударом по команді.

Скасування Marvel's Blade на такому етапі стане монументальним марнотратством– прокоментував представник профспілки працівників відеоігор.

Фахівці переконані, що проєкт має всі шанси стати комерційно успішним і виправдати інвестовані ресурси, якщо йому дадуть можливість вийти на ринок. Проте у Microsoft налаштовані менш оптимістично, хоча й намагаються знайти покупців для Arkane.

Зрештою, долі 217 висококласних фахівців і перспективного супергеройського екшену залежить від появи нових інвесторів, а якщо цього не станеться то ігровий світ ризикує втратити ще одну з найталановитіших студій сучасності, після нещодавнього шокуючого закриття BioWare.