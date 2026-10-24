Культовая студия Arkane рискует исчезнуть вместе с почти готовой игрой о Блейде

В результате масштабной реструктуризации Microsoft планирует уволить 3 200 сотрудников и избавиться от пяти студий, среди которых оказались создатели легендарной игры Dishonored, сообщает Le Monde.

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Судьба известной студии буквально висит на волоске

Поскольку команда находится в Лионе, французское законодательство обязывает корпорацию искать нового покупателя перед закрытием компании или массовыми увольнениями.

Процесс консультаций и поиска финансового партнера официально завершится 13 ноября, и если новый владелец не найдется, 217 специалистов потеряют работу, а студию полностью ликвидируют.

Анонсирующий трейлер игры: смотрите видео

Главная трагедия ситуации заключается в том, что новый амбициозный проект студии об охотнике на вампиров уже практически готов.

Представители французского профсоюза работников игровой индустрии отмечают, что разработка игры в настоящее время находится на финальной стадии, а ее возможная отмена станет сокрушительным ударом по команде.

Отмена Marvel's Blade на таком этапе станет монументальным марнотратством– прокомментировал представитель профсоюза работников видеоигр.

Специалисты убеждены, что проект имеет все шансы стать коммерчески успешным и оправдать вложенные ресурсы, если ему дадут возможность выйти на рынок. Однако в Microsoft настроены менее оптимистично, хотя и пытаются найти покупателей для Arkane.

В конечном итоге, судьба 217 высококлассных специалистов и перспективного супергеройского экшена зависит от появления новых инвесторов, а если этого не произойдет, то игровой мир рискует потерять еще одну из самых талантливых студий современности, после недавнего шокирующего закрытия BioWare.