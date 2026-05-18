Microsoft несподівано перейменувала Xbox– ребрендинг уже запустили

Microsoft взялася за масштабне оновлення свого ігрового підрозділу, а одним із найпомітніших кроків стала зміна написання бренду – тепер це XBOX. Втім, це лише частина значно більшої перебудови всередині компанії, яка набирає обертів після приходу нової керівниці.

Обговорення навколо цього перейменування стартували ще 13 травня, після публікації генеральної директорки Xbox Аші Шарми (Asha Sharma) на своїй сторінці в X, нагадує 24 Канал.

Вона запитала користувачів, який варіант їм подобається більше – "Xbox" чи "XBOX". У результаті більшість проголосувала саме за другий варіант.

Після цього офіційний акаунт бренду в X змінив назву на "XBOX". Водночас сторінки підрозділу в Threads і Bluesky поки що залишилися неоновленими, хоча це може змінитися найближчим часом.

Навіщо Microsoft повертає XBOX?

Коли журналісти The Verge звернулися до Microsoft за коментарем, представник компанії фактично підтвердив зміни, пославшись на допис Аші.

Втім, написання XBOX великими літерами не є чимось новим для бренду. Саме так виглядав оригінальний логотип першої консолі XBOX. Тож це радше повернення до витоків, що цілком відповідає загальній політиці нової керівниці, яку я б іронічно назвав "Make XBOX great again".

Аналогічний стиль Microsoft використовувала й під час просування Xbox 360, Xbox One та Xbox Series X/S, де окремі елементи айдентики також оформлювалися капсом.

XBOX швидко змінюється

Ребрендинг став частиною значно масштабніших змін у структурі ігрового бізнесу Microsoft. Аша Шарма розпочала свою роботу з того, що фактично відмовилася від бренду Microsoft Gaming, повернувши головний фокус саме на Xbox. Керівниця також пообіцяла "повернення Xbox", натякаючи на спробу зробити бренд більш впізнаваним і ближчим до аудиторії.

За останній час компанія помітно активізувала роботу над екосистемою Xbox. Microsoft почала швидше випускати оновлення для консолей, оновила логотип бренду, переглянула ціни на Game Pass та внесла низку інших змін у сервіси й платформу.

Окремо компанія провела реорганізацію команди. За словами Аші Шарми, її мета полягає у створенні "доступної, персоналізованої та відкритої платформи", яка залишатиметься максимально близькою до людей і спільноти, для яких працює Xbox.