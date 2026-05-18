Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Games Новини Microsoft несподівано перейменувала Xbox– ребрендинг уже запустили
18 травня, 09:23
22

Microsoft несподівано перейменувала Xbox– ребрендинг уже запустили

Михайло Года
Основні тези
  • Microsoft перейменувала свій ігровий бренд на XBOX, повертаючись до оригінального написання.
  • Ребрендинг є частиною ширших змін, які нова керівниця Аша Шарма запроваджує для покращення впізнаваності бренду Xbox.
Слухати новину 01:07 хв

Microsoft взялася за масштабне оновлення свого ігрового підрозділу, а одним із найпомітніших кроків стала зміна написання бренду – тепер це XBOX. Втім, це лише частина значно більшої перебудови всередині компанії, яка набирає обертів після приходу нової керівниці.

Обговорення навколо цього перейменування стартували ще 13 травня, після публікації генеральної директорки Xbox Аші Шарми (Asha Sharma) на своїй сторінці в X, нагадує 24 Канал.

Дивіться також Дивіться також Microsoft може відкласти новий Xbox через дефіцит пам'яті

Вона запитала користувачів, який варіант їм подобається більше – "Xbox" чи "XBOX". У результаті більшість проголосувала саме за другий варіант.

Після цього офіційний акаунт бренду в X змінив назву на "XBOX". Водночас сторінки підрозділу в Threads і Bluesky поки що залишилися неоновленими, хоча це може змінитися найближчим часом.

Навіщо Microsoft повертає XBOX?

Коли журналісти The Verge звернулися до Microsoft за коментарем, представник компанії фактично підтвердив зміни, пославшись на допис Аші.

Втім, написання XBOX великими літерами не є чимось новим для бренду. Саме так виглядав оригінальний логотип першої консолі XBOX. Тож це радше повернення до витоків, що цілком відповідає загальній політиці нової керівниці, яку я б іронічно назвав "Make XBOX great again".

Аналогічний стиль Microsoft використовувала й під час просування Xbox 360, Xbox One та Xbox Series X/S, де окремі елементи айдентики також оформлювалися капсом.

XBOX швидко змінюється

Ребрендинг став частиною значно масштабніших змін у структурі ігрового бізнесу Microsoft. Аша Шарма розпочала свою роботу з того, що фактично відмовилася від бренду Microsoft Gaming, повернувши головний фокус саме на Xbox. Керівниця також пообіцяла "повернення Xbox", натякаючи на спробу зробити бренд більш впізнаваним і ближчим до аудиторії.

За останній час компанія помітно активізувала роботу над екосистемою Xbox. Microsoft почала швидше випускати оновлення для консолей, оновила логотип бренду, переглянула ціни на Game Pass та внесла низку інших змін у сервіси й платформу.

Окремо компанія провела реорганізацію команди. За словами Аші Шарми, її мета полягає у створенні "доступної, персоналізованої та відкритої платформи", яка залишатиметься максимально близькою до людей і спільноти, для яких працює Xbox.

Як зміна CEO вплинула на XBOX?

Після відходу Філа Спенсера (Phil Spencer) та призначення Аші Шарми новою очільницею Xbox компанія почала швидко змінювати стратегію розвитку бренду. Видання The Verge зазначило, що нове керівництво зробило акцент на "поверненні Xbox" та намір зробити платформу ще ближчою до гравців.

Геймери відразу помітили, що випуск системних оновлень для консолей почастішав. У внутрішніх документах, як зазначає ExitLag, керівництво прямо заявило, що XBOX має менше "дивитися всередину компанії" та більше працювати зі спільнотою й аудиторією.

Окрему увагу нове керівництво приділило сервісам та інтерфейсу консолей, підтверджує Tech Radar. Microsoft уже почала тестувати функції, які роками просили користувачі – зокрема нову систему Gamerscore, оновлений стартовий екран та розширені фільтри бібліотеки ігор.

При цьому зміни торкнулися й ШІ-напряму. За даними Games Radar, Xbox почала згортати інтеграцію Copilot у консольну екосистему, оскільки нове керівництво хоче уникнути нав'язування AI-функцій, які не мають практичної користі для гравців.

Чого чекати геймерам від нового керівництва?

Судячи з перших кроків Аші Шарми, я роблю висновок, що Microsoft планує зробити XBOX більш гнучкою платформою з акцентом на доступність, персоналізацію та мультиплатформеність.

Компанія вже заявила, що майбутнє Xbox пов'язане не лише з консолями, а й з хмарним геймінгом, ПК та мобільними пристроями.

Також Microsoft активно працює над новими форматами Game Pass. У виданні Windows Central з'явилися згадки про Project Saluki – окремі тарифні плани для китайського ринку – та Positron, систему, яка потенційно дозволить переносити фізичні копії ігор у цифрову бібліотеку. Це може стати підготовкою до нового покоління Xbox-консолей із більшим акцентом на цифрову екосистему.

Ще одна важлива тема – ексклюзиви. Нове керівництво вже підтвердило, що переглядає підхід до ексклюзивних релізів Xbox та вивчає, які франшизи повинні залишатися частиною екосистеми Microsoft, як пише Game Spot. При цьому компанія наголошує, що рішення ухвалюватимуться обережно й без різких змін.

 

Пов'язані теми:

Games
Новини Xbox