Попри те, що Rockstar продовжує оновлювати останню гру GTA Online, багато шанувальників скаржилися на втому від неї та з нетерпінням чекали нового входу в серію, яка була офіційно оголошена на початку 2022 року.

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Дата релізу GTA 6

Раніше вже були чутки про те, що Grand Theft Auto 6 має з'явитися у 2024 році. Втім, ця інформація досі не була підтверджена офіційно.

Тепер у нещодавній відповіді CMA щодо придбання Activision Blizzard Microsoft підтримала згадану майбутню кримінальну гру з відкритим світом від Rockstar і підтвердила чутки навколо дати її випуску у 2024 році.

Microsoft применшує важливість угоди Activision Blizzard після скарг від PlayStation щодо можливості того, що ігри на кшталт Call Of Duty стануть ексклюзивами для Xbox і ПК.

Для цього основним аргументом Microsoft було те, що ігри Activision не становлять достатньої частки ринку, щоб завдати шкоди конкуренції. Компанія вказала на інших ігрових гігантів, як-от GTA, а також численні ексклюзиви PlayStation.

Численні витоки GTA 6