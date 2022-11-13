Після витоку інформації про розробку Grand Theft Auto 6 шанувальники виявили у ньому натяки на ряд потенційно нових механік ігрового процесу.

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Хоча геймери не отримали ще навіть анонсу GTA 6, кілька місяців тому величезний витік даних показав широким масам ранню збірку гри та дав змогу поглянути на доволі "сирий" геймплей.

Новий погляд на скриншот екрана розробника, поширений користувачем твітера під ніком NAP, показує список із п'ятнадцяти "функцій", очевидно, доступних у GTA 6. Хоча низка з них були представлені в минулих проєктах від Rockstar, деякі все ж є новими для ігор іменитої студії.

Зокрема, серед них є опція для захоплення ворога в партер у ближньому бою – механіка, яку можна було побачити в Red Dead Redemption 2. Водночас з'явилася нова "опція" лежання на землі, чого не було в минулих іграх франшиз GTA чи RDR.

Інші пункти списку включають можливість "пінгувати" союзника, скоїти суїцид, провести самореанімацію або здатися, що виглядає як нові механіки для мультиплеєра.

Крім того, присутній "кінематографічний режим", який, ймовірно, вказує на функцію аналогічну тій, що була у RDR2 та дозволяла гравцям подорожувати до пункту призначення, не керуючи своїм персонажем.

Оскільки GTA 6 ще далека від релізу, цей список потенційно може бути неповним, а багато з того, що ми бачили, ймовірно, буде змінено або доповнено у фінальній версії продукту.