Деталі розіграшу
Новий розіграш приурочений до запуску Xbox-версії MMO Final Fantasy XIV Online від Square Enix, який відбудеться 21 березня. Компанії об'єдналися, щоб подарувати о дній людині Xbox Series X та контролер з ілюстраціями за мотивами гри. Консоль поміщена в спеціальний чохол, що надає її справді особливого вигляду.
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Однак тут є дві новини: хороша й погана.
- Погана полягає в тому, що дизайнерська консоль у стилі Final Fantasy XIV є нефункціональною. Простіше кажучи, це лише декоративний елемент.
- Хороша ж новина в тому, що переможець отримає також безплатну робочу консоль у звичному дизайні та контролер.
Також компанія надішле безплатну копію Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, яка включає в себе всі доповнення до гри, а також ряд ігрових предметів з кожного доповнення. Зазвичай ця версія гри коштує 140 доларів. Крім того, переможець отримає 12-місячну безплатну підписку на Xbox Game Pass Ultimate.
- На жаль, щоб узяти участь у розіграші, ви маєте бути резидентом США або Канади та бути старше 18 років.
- Для участі потрібно підписатися на офіційні акаунти Xbox та Final Fantasy XIV у соцмережі X, а потім ретвітнути повідомлення про розіграш, додавши до своєї публікації тег #XboxFFXIVSweepstakes.
- Взяти участь у розіграші можна до 28 березня, а переможця буде обрано 2 квітня.