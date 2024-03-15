Деталі розіграшу

Новий розіграш приурочений до запуску Xbox-версії MMO Final Fantasy XIV Online від Square Enix, який відбудеться 21 березня. Компанії об'єдналися, щоб подарувати о дній людині Xbox Series X та контролер з ілюстраціями за мотивами гри. Консоль поміщена в спеціальний чохол, що надає її справді особливого вигляду.

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Однак тут є дві новини: хороша й погана.

Погана полягає в тому, що дизайнерська консоль у стилі Final Fantasy XIV є нефункціональною. Простіше кажучи, це лише декоративний елемент.

Хороша ж новина в тому, що переможець отримає також безплатну робочу консоль у звичному дизайні та контролер.

Також компанія надішле безплатну копію Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, яка включає в себе всі доповнення до гри, а також ряд ігрових предметів з кожного доповнення. Зазвичай ця версія гри коштує 140 доларів. Крім того, переможець отримає 12-місячну безплатну підписку на Xbox Game Pass Ultimate.