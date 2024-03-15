Детали розыгрыша

Новый розыгрыш приурочен к запуску Xbox-версии MMO Final Fantasy XIV Online от Square Enix, который состоится 21 марта. Компании объединились, чтобы подарить одному человеку Xbox Series X и контроллер с иллюстрациями по мотивам игры. Консоль помещена в специальный чехол, что придает ее действительно особый вид.

Смотрите также В Cyberpunk 2077 второй раз за неделю нашли скрытый разработчиками элемент

Однако здесь есть две новости: хорошая и плохая.

Плохая заключается в том, что дизайнерская консоль в стиле Final Fantasy XIV является нефункциональной. Проще говоря, это лишь декоративный элемент.

Хорошая же новость в том, что победитель получит также бесплатную рабочую консоль в привычном дизайне и контроллер.

Также компания пришлет бесплатную копию Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, которая включает в себя все дополнения к игре, а также ряд игровых предметов с каждого дополнения. Обычно эта версия игры стоит 140 долларов. Кроме того, победитель получит 12-месячную бесплатную подписку на Xbox Game Pass Ultimate.