Детали розыгрыша
Новый розыгрыш приурочен к запуску Xbox-версии MMO Final Fantasy XIV Online от Square Enix, который состоится 21 марта. Компании объединились, чтобы подарить одному человеку Xbox Series X и контроллер с иллюстрациями по мотивам игры. Консоль помещена в специальный чехол, что придает ее действительно особый вид.
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Однако здесь есть две новости: хорошая и плохая.
- Плохая заключается в том, что дизайнерская консоль в стиле Final Fantasy XIV является нефункциональной. Проще говоря, это лишь декоративный элемент.
- Хорошая же новость в том, что победитель получит также бесплатную рабочую консоль в привычном дизайне и контроллер.
Также компания пришлет бесплатную копию Final Fantasy XIV Online Complete Collector's Edition, которая включает в себя все дополнения к игре, а также ряд игровых предметов с каждого дополнения. Обычно эта версия игры стоит 140 долларов. Кроме того, победитель получит 12-месячную бесплатную подписку на Xbox Game Pass Ultimate.
- К сожалению, чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны быть резидентом США или Канады и быть старше 18 лет.
- Для участия нужно подписаться на официальные аккаунты Xbox и Final Fantasy XIV в соцсети X, а затем ретвитнуть сообщение о розыгрыше, добавив к своей публикации тег #XboxFFXIVSweepstakes.
- Принять участие в розыгрыше можно до 28 марта, а победитель будет выбран 2 апреля.