Minecraft для хардкорних геймерів: ентузіаст створив оригінальну модифікацію – відео

Шанувальник Minecraft створив оригінальну модифікацію для цієї відеогри. Такий мод сподобається всім геймерам, які прагнуть зробити цю гру складнішою.

Шанувальники Minecraft знають, що у цієї відеогри є 4 рівні складності, а також окремий режим гри із назвою "Хардкор". У такій варіації геймери мають лише одне життя, а після смерті ігрового персонажа уже не можна відродитися (без сторонніх програм). Проте, здається, що деяким геймерам навіть такої складності вже замало.

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Автором цього креативного моду став геймер із нікнеймом iGRANT. Модифікацію він виклав у вільний доступ на відомому сайті Planet Minecraft, а трейлером поділився на власному ютуб-каналі. Моддер вирішив додати до всіх елементів навколишнього середовища бомби із таймерами.

Таке достатньо просте рішення кардинально змінює весь геймплей. Постійно потрібно реагувати на усі зміни, а також дуже швидко рухатися, щоб не підірватися. Тварини, вороги та NPC перетворюються на бомби, якщо наблизитися на дистанцію у 5 блоків та ближче. А з блоками все простіше, бо їх просто потрібно швидко перемістити в інвентар після видобутку.

Зрозуміло, що час для втечі різний й залежить від геймплейних особливостей. Наприклад, на різноманітні обміни із жителями селищ є аж 30 секунд до вибуху (схожа ситуація з вагонетками та човнами). Також у деякі предмети подібні бомби не додавалися: картини, рамки, Дракон Ендера та блоки, які падають.

Найцікавіше, що знешкодити такі бомби неможливо, а також автор відзначив, що не варто фарбувати овечок у рожевий колір. Судячи з трейлера, у цьому випадку тварини перетворяться на ядерні бомби. В останньому оновленні автор додав чимало налаштувань для своєї модифікації, а завантажити повну версію цього моду можна за цим посиланням.

Трейлер модифікації для Minecraft від iGRANT – відео