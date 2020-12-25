Ентузіаст створив масштабний музей мобів у Minecraft: результат вражає – відео
Користувач з нікнеймом Woetson на платформі reddit показав свою масштабну роботу у відеогрі Minecraft. Він зібрав в одній будівлі майже всіх мобів з цієї гри.
На платформі reddit набуває популярності пост користувача з нікнеймом Woetson. Геймер показав результат своєї цікавої роботи, яка дуже сподобалася іншим гравцям. Цей пост на платформі вже зібрав понад 50 тисяч лайків та майже 2 тисячі коментарів.
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Геймер витратив на цю масштабну роботу понад 200 годин, весь 2020 рік він працював над цим проєктом. Річ у тім, що Woetson грає у режимі "виживання": йому потрібно добувати всі ресурси самому, а також всіх мобів треба було ще зловити.
Всі моби розміщенні в одній локації – у багатоповерховому музеї. У кожної істоти окрема скляна камера з індивідуальним оформленням. Наприклад, стіни з динаміту у камері кріппера чи бамбук у клітці для панд. У музеї можна побачити майже всіх мобів з цієї відеогри, зокрема рідкісних та ворожих. Не вистачає лише дракона, висушувача, хогліна та мешканців водойм. Woetson відзначив, що найскладніше було піймати таких істот: скелет-наїзник, гаст, шалкер і розбійник.
Автор цієї роботи відмітив, що зараз він працює над масштабним океанаріумом у грі Minecraft. Сама споруда вже збудована, але залишилося ще зловити та транспортувати водних мобів.
Дивіться огляд музею з мобами у відеогрі Minecraft – відео
MinecraftВідеогра від студії Mojang, яка вийшла у 2011 році. За жанром це "пісочниця" у відкритому світі з виглядом від першої чи третьої особи. Ця гра дає змогу геймерам проявляти їх творчі здібності. Minecraft отримала загальне визнання серед ігрової преси, безліч нагород та стала найпродаванішою відеогрою в історії.
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