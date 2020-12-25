Розробники та видавці відеоігор вже традиційно привітали геймерів святковими листівками. У всіх вийшли унікальні та дуже цікаві роботи.

Вже сьогодні у всьому світі відзначається католицьке Різдво, а вже через тиждень завершиться цей "прекрасний" 2020 рік. Розробники відеоігор привітали геймерів оригінальними святковими листівками. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі їх роботи в одному матеріалі.

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