Поздравления с Новым годом и Рождеством от разработчиков видеоигр: подборка праздничных открыток
Разработчики и издатели видеоигр уже традиционно поздравили геймеров праздничными открытками. У всех вышли уникальные и очень интересные работы.
Уже сегодня во всем мире отмечается католическое Рождество, а уже через неделю завершится этот "прекрасный" 2020 год. Разработчики видеоигр поздравили геймеров оригинальными праздничными открытками. Мы на Games24 собрали для вас лучшие их работы в одном материале.
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