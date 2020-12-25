Разработчики и издатели видеоигр уже традиционно поздравили геймеров праздничными открытками. У всех вышли уникальные и очень интересные работы.

Уже сегодня во всем мире отмечается католическое Рождество, а уже через неделю завершится этот "прекрасный" 2020 год. Разработчики видеоигр поздравили геймеров оригинальными праздничными открытками. Мы на Games24 собрали для вас лучшие их работы в одном материале.

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Геральт из Ривии и новогодний заказ на накеров

Поздравления от Bethesda, сколько видеоигр насчитали вы?

Праздничные украшения от Sony

В мире с роботами-динозаврами также отмечают новогодние праздники

Праздничная открытка от разработчиков Ghost of Tsushima

Мотоцикл с Days Gone можно использовать и так

Главные герои ремейка Resident Evil 3 уже готовы к новогодним праздникам

Поздравления от разработчиков серии Sonic

Герои серии Pikmin также решили украсить елку

Студия Treyarch опубликовала праздничную открытку с зомби

Поздравления от студии Insomniac Games

Праздничная открытка от разработчиков серии Battlefield

Оригинальная елка от разработчиков Demon's Souls

Поздравления от студии Хидэо Кодзимы

Новогодняя елка и персонажи из проектов студии Media Molecule

Своеобразные новогодние праздники в космосе

Персонажи видеоигры Bugsnax также поздравили геймеров с праздниками

Космическая елка от разработчиков из Heavenly Bodies

Оригинальный вариант обложки видеоигры Civilization VI

Поздравления от разработчиков видеоигры Destiny 2

Новогоднее обновление уже давно в игре Fall Guys: Ultimate Knockout