Пользователь с никнеймом Woetson на платформе reddit показал свою масштабную работу в видеоигре Minecraft. Он собрал в одном здании почти всех мобов из этой игры.

На платформе reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом Woetson. Геймер показал результат своей интересной работы, которая очень понравилась другим игрокам. Этот пост на платформе уже собрал более 50 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев.

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Геймер потратил на эту масштабную работу более 200 часов, весь 2020 год он работал над этим проектом. Дело в том, что Woetson играет в режиме "выживания": ему нужно добывать все ресурсы самому, а также всех мобов надо было еще поймать.

Все мобы размещены в одной локации – в многоэтажном музее. У каждого существа отдельная стеклянная камера с индивидуальным оформлением. Например, стены из динамита в камере криппера или бамбук в клетке для панд. В музее можно увидеть почти всех мобов с этой видеоигры, в частности редких и враждебных. Не хватает только дракона, иссушителя, хоглина и обитателей водоемов. Woetson отметил, что сложнее всего было поймать таких существ: скелет-наездник, гаст, шалкер и разбойник.

Автор этой работы отметил, что сейчас он работает над масштабным океанариумом в игре Minecraft. Само сооружение уже построено, но осталось еще поймать и транспортировать водных мобов.

Смотрите обзор музея с мобами в видеоигре Minecraft​ – видео