Энтузиаст создал масштабный музей мобов в Minecraft: результат впечатляет – видео
Пользователь с никнеймом Woetson на платформе reddit показал свою масштабную работу в видеоигре Minecraft. Он собрал в одном здании почти всех мобов из этой игры.
На платформе reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом Woetson. Геймер показал результат своей интересной работы, которая очень понравилась другим игрокам. Этот пост на платформе уже собрал более 50 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев.
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Геймер потратил на эту масштабную работу более 200 часов, весь 2020 год он работал над этим проектом. Дело в том, что Woetson играет в режиме "выживания": ему нужно добывать все ресурсы самому, а также всех мобов надо было еще поймать.
Все мобы размещены в одной локации – в многоэтажном музее. У каждого существа отдельная стеклянная камера с индивидуальным оформлением. Например, стены из динамита в камере криппера или бамбук в клетке для панд. В музее можно увидеть почти всех мобов с этой видеоигры, в частности редких и враждебных. Не хватает только дракона, иссушителя, хоглина и обитателей водоемов. Woetson отметил, что сложнее всего было поймать таких существ: скелет-наездник, гаст, шалкер и разбойник.
Автор этой работы отметил, что сейчас он работает над масштабным океанариумом в игре Minecraft. Само сооружение уже построено, но осталось еще поймать и транспортировать водных мобов.
Смотрите обзор музея с мобами в видеоигре Minecraft – видео
MinecraftВидеоигра от студии Mojang, которая вышла в 2011 году. По жанру это "песочница" в открытом мире с видом от первого или третьего лица. Эта игра позволяет геймерам проявлять их творческие способности. Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы, множество наград и стала самой продаваемой видеоигрой в истории.
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