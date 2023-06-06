Шанувальник Minecraft збудував величезний Гоґвортс у грі: казкові фото

Талановитий геймер Minecraft неймовірно детально відтворив школу чарів Гоґвортс з історії про Гаррі Поттера. Після цих кадрів вам точно захочеться прогулятись кубічною версією чарівного замку.

Робота геймера є чудовим доповненням до довгого списку багатьох дивовижних творінь Minecraft, створених різними гравцями. Вона, безперечно, не залишиться байдужими ні фанів Гаррі Поттера, ні шанувальників Minecraft.

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Казковий Гоґвортс у Minecraft

З моменту запуску в 2011 році неймовірний успіх Minecraft зробив її однією з найуспішніших інді-ігор в історії. Попри те, що Minecraft вже понад 10 років, вона все ще залишається однією з найбільших ігор на ринку, а нові гравці приєднуються до неї щодня.

Однією з найбільших приваб Minecraft є свобода, яку він надає гравцям самостійно розбиратися в грі в неймовірній пісочниці. Завдяки цьому відчуттю свободи та широким будівельним можливостям Minecraft є найбільш продаваною відеоігрою всіх часів.

Коли справа доходить до будівництва в Minecraft, гравці мають можливість неймовірно деталізувати свої творіння. Це має справді фантастичні результати.

Тепер один з шанувальників збудував просто фантастичну версію Гоґвортсу в Minecraft. І це не лише зовнішня копія замку, геймер так само відтворив і внутрішню частину будівлі.