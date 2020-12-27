Minecraft – найпопулярніша гра на YouTube з гігантським відривом
Із щорічного звіту YouTube стало відомо, що Minecraft – це гра з найбільшою кількістю переглядів на платформі, до того ж з величезним відривом.
Згідно з офіційним звітом YouTube про культуру та тренди за 2020 рік, Minecraft – це найпопулярніша гра на платформі з 201 мільярдом переглядів протягом року.
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201 мільярд переглядів – число, що вражає саме собою, але ще більш унікальним його робить відрив Minecraft від гри, яка зайняла на друге місце.
Другою найпопулярнішою грою на YouTube у 2020 році став Roblox, безкоштовний платформер, наповнений унікальними міні іграми. Roblox накопичив разючі 76 мільярдів переглядів на YouTube, але лідер списку – Minecraft обійшов його у 2,5 рази.
Останні три гри у списку не надто відстають від Roblox. Найбільший сюрприз – Garena Free Fire із 76 мільярдами переглядів, про яку більшість геймерів з України, можливо, ніколи й не чули. Це ще одна королівська битва, яка доступна лише на мобільних пристроях, популярна у Латинській Америці та Азії. Четвертою грою у списку є Grand Theft Auto 5, до якої входить Grand Theft Auto Online, із 70 мільярдами переглядів. П'яте місце посідає Fortnite, що зібрав 68 мільярдів переглядів на YouTube.
Запис турніру з Garena Free Fire, що всього лише за місяць набрав понад 27 млн переглядів
Те, що Minecraft майже перевершує навіть сумарні показники наступних трьох ігор у списку, – це одне, але те, що цей список, включає такі тайтли як Roblox, Grand Theft Auto 5 та Fortnite, робить це досягнення ще більш неймовірним. Це все надзвичайно популярні ігри, але кожна з них блякне перед популярністю Minecraft на YouTube.
Щодо того, чому Minecraft так добре працює на YouTube, особливо у порівнянні з іншими платформами, такими як Twitch, то відповідь, ймовірно, пов'язана з демографічними показниками. YouTube є значно популярнішим серед молодої аудиторії, що лише підтверджує найпопулярніше відео на YouTube – дитяча пісня Baby Shark Dance. Записані відео також легше контролюються батьками, ніж прямі трансляції. Отож, допоки Minecraft продовжує залишатися привабливою грою для дітей та не викликає негативних емоцій у батьків, навряд чи його скоро зможуть скинути з трону.
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