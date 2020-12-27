С ежегодного отчета YouTube стало известно, что Minecraft – это игра с наибольшим количеством просмотров на платформе, к тому же с огромным отрывом.

Согласно официальному отчету YouTube о культуре и трендах 2020 года, Minecraft – это самая популярная игра на платформе с 201 миллиардом просмотров в течение года.

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201 миллиард просмотров – число, что поражает само собой, но еще более уникальным его делает отрыв Minecraft от игры, которая заняла второе место.

With 201 billion views, Minecraft was far and away the most-viewed game of 2020. Tag the creators who earned your share of that 201B



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Второй самой популярной игрой на YouTube в 2020 году стал Roblox, бесплатный платформер, наполненный уникальными мини играми. Roblox накопил поразительные 76 миллиардов просмотров на YouTube, но лидер списка – Minecraft обошел его в 2,5 раза.

Последние три игры в списке не слишком отстают от Roblox. Самый большой сюрприз – Garena Free Fire с 76 миллиардами просмотров, игра о которой большинство геймеров из Украины, возможно, никогда и не слышали. Это еще одна королевская битва, которая доступна только на мобильных устройствах, популярная в Латинской Америке и Азии. Четвертой игрой в списке является Grand Theft Auto 5, в которую входит Grand Theft Auto Online, с 70 миллиардами просмотров. Пятое место занимает Fortnite, собравший 68 миллиардов просмотров на YouTube.

Запись турнира по Garena Free Fire, что всего лишь за месяц набрала более 27 млн просмотров​

То, что Minecraft почти превосходит даже суммарные показатели следующих трех игр в списке, – это одно, но то, что этот список включает такие тайтлы как Roblox, Grand Theft Auto 5 и Fortnite, делает это достижение еще более невероятным. Это все очень популярные игры, но каждая из них блекнет перед популярностью Minecraft на YouTube.

Относительно того, почему Minecraft так хорошо работает на YouTube, особенно по сравнению с другими платформами, такими как Twitch, то ответ, вероятно, связан с демографическими показателями. YouTube значительно популярнее среди молодой аудитории, что лишь подтверждает самое популярное видео на YouTube – детская песня Baby Shark Dance. Записанные видео также легче контролируются родителями, чем прямые трансляции. Итак, пока Minecraft продолжает оставаться привлекательной игрой для детей и не вызывает негативных эмоций у родителей, вряд ли его скоро смогут сбросить с трона.