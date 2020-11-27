Гра Minecraft у 2020 році встановила новий рекорд за кількістю унікальних користувачів. 600 мільйонів геймерів грають у цю відеогру у всьому світі.

Аналітик ігрового ринку Деніель Ахмад у своєму твіттері опублікував цікаву інформацію. Згідно з цими даними у відеогру Minecraft грає вже 600 мільйонів унікальних користувачів.

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У 2020 році у Minecraft почало грати ще 100 мільйонів нових гравців. Такий річний приріст став найшвидшим з моменту виходу цієї гри у 2011 році. Найбільше унікальних користувачів у Minecraft з Китаю, майже 400 мільйонів. На території цієї держави гра розповсюджується умовно-безкоштовно з 2017 року. У всіх інших країнах Minecraft можна лише придбати. Користувачів, які купили цю гру вже понад 200 мільйонів у всьому світі.

Китайська версія гри Minecraft майже не відрізняється від оригінальної / світлина з порталу TechnoBuffalo

Minecraft Відеогра від студії Mojang, яка вийшла у 2011 році. За жанром це "пісочниця" у відкритому світі з виглядом від першої чи третьої особи. Ця гра дає змогу геймерам проявляти їх творчі здібності. Minecraft отримала загальне визнання серед ігрової преси, безліч нагород та стала найпродаванішою відеогрою в історії.

Аналітик також відмічає, що така популярність Minecraft пов'язана з унікальним контентом, який для цієї гри створює понад 12 тисяч розробників. Додаткові матеріали для відеогри вже принесли студії Mojang 15 мільйонів доларів.