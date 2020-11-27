Игра Minecraft в 2020 году установила новый рекорд по количеству уникальных пользователей. 600 миллионов геймеров играют в эту видеоигру во всем мире.

Аналитик игрового рынка Дэниэль Ахмад в своем твиттере опубликовал интересную информацию. Согласно этим данным в видеоигру Minecraft играет уже 600 миллионов уникальных пользователей.

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В 2020 году в Minecraft начало играть еще 100 миллионов новых игроков. Такой годовой прирост стал самым быстрым с момента выхода этой игры в 2011 году. Больше всего уникальных пользователей в Minecraft из Китая, почти 400 миллионов. На территории этого государства игра распространяется условно-бесплатно с 2017 года. Во всех остальных странах Minecraft можно только приобрести. Пользователей, которые купили эту игру уже более 200 миллионов во всем мире.

Китайская версия игры Minecraft почти не отличается от оригинальной / фотография с портала TechnoBuffalo

Minecraft Видеоигра от студии Mojang, которая вышла в 2011 году. По жанру это "песочница" в открытом мире с видом от первого или третьего лица. Эта игра позволяет геймерам проявлять их творческие способности. Minecraft получила всеобщее признание среди игровой прессы, множество наград и стала самой продаваемой видеоигрой в истории.

Аналитик также отмечает, что такая популярность Minecraft связана с уникальным контентом, который для этой игры создает более 12 тысяч разработчиков. Дополнительные материалы для видеоигры уже принесли студии Mojang 15 миллионов долларов.