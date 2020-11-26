Вселенная видеоигр Metro планирует расширяться, и разработчик 4A Games подтверждает, что планируется первая многопользовательская игра в серии. Подробнее – в материале.

Серия Metro пошла в новом направлении вместе с Metro Exodus и ее массивными локациями похожими на открытый мир, и, кажется, разработчик 4A Games стремится развить серию еще дальше следующей игрой в постапокалиптической вселенной. В посте, посвященному 10-летию студии, было подтверждено, что начата разработка многопользовательской игры в мире Metro.

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4A Games недавно была приобретена группой THQ Nordic, что планирует продолжить серию Metro, а также начать новые франшизы. Как оказалось, Metro будет идти в новом направлении, но это не значит, что от однопользовательской игры откажутся. Прежде чем подробнее рассказать о многопользовательском проекте, 4A Games убедили, что команда все еще "стремится обеспечить замечательную историю, ориентированную на опыт одного игрока", поскольку именно на этом "основана серия Metro".

Скриншот из игры Metro Exodus / изображение с 3dnews

Команда продолжила, говоря, что, хотя очередная полноценная Metro уже в разработке, многопользовательская игра всегда была "невоплощенной амбицией для 4A Games", и это то, что они наконец-то могут сделать благодаря партнерству с Saber Interactive. Студия признает, что "у некоторых поклонников возникает беспокойство, когда они слышат упоминания о мультиплеере", но 4A Games решительно настроены развеять эти страхи классной игрой.

Разработчики гарантируют поклонникам, что их многопользовательская игра не будет слепо следовать трендам и моде современных мультиплеерных игр. Они обещают создать уникальный продукт и уверяют, что он сохранит то же настроение и атмосферу, что и однопользовательские игры, вдохновленные книжной серией Metro. 4A Games убеждены, что их мультиплеерный проект не помешает амбициям в однопользовательских играх.

Команда разработчиков 4А Games / изображение с 4a-games.com.mt

Кроме того, из-за ранней стадии разработки, команда отмечает, что пока неясно, будет ли мультиплер самостоятельной игрой или же выйдет в комплекте с новой однопользовательской историей, поэтому поклонникам придется потерпеть и ждать деталей относительно следующей игры в наполненном ужасами вселенной Metro.

Последний фрагмент информации подтверждает, что новые игры из серии Metro будут разрабатываться для ПК и консолей следующего поколения. Несмотря на то, что в публикации не сообщается никаких подробностей относительно фактического геймплея и жанра режима, 4A Games, похоже, применяет продуманный и осторожный подход к многопользовательской игре Metro.