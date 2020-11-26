Всесвіт відеоігор Metro планує розширюватись, і розробник 4A Games підтверджує, що планується перша багатокористувацька гра у серії. Детальніше – у матеріалі.

Серія Metro пішла в новому напрямку разом із Metro Exodus та його масивними локаціями подібними на відкритий світ, і, схоже, розробник 4A Games прагне розвинути серію ще далі наступною грою у постапокаліптичному всесвіті. У дописі, присвяченому 10-річчю студії, було підтверджено, що розпочато розробку багатокористувацької гри у світі Metro.

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4A Games нещодавно була придбана групою THQ Nordic, що планує продовжити серію Metro, а також розпочати нові франшизи. Як виявляється, Metro буде йти в новому напрямку, але це не означає, що від однокористувацької гри відмовляться. Перш ніж детальніше розповісти про багатокористувацький проєкт, 4A Games переконали, що команда все ще "прагне забезпечити чудову історію, орієнтовану на досвід одного гравця", оскільки саме на цьому "заснована серія Metro".

Скріншот з гри Metro Exodus / зображення з 3dnews

Команда продовжила, кажучи, що, хоча чергова повноцінна Metro вже у розробці, багатокористувацька гра завжди була "невтіленою амбіцією для 4A Games", і це те, що вони нарешті можуть зробити завдяки партнерству з Saber Interactive. Студія визнає, що "у деяких шанувальників виникають занепокоєння, коли вони чують згадки про мультиплеєр", але 4A Games рішуче налаштовані розвіяти ці страхи класною грою.

Розробники гарантують шанувальникам, що їхня багатокористувацька гра не буде сліпо слідувати трендам і моді сучасних мультиплеєрних ігор. Вони обіцяють створити унікальний продукт та запевняють, що він збереже той самий настрій і атмосферу, що й однокористувацькі ігри, натхненні книжковою серією Metro. 4A Games переконані що їхній мультиплеєрний проєкт не нашкодить їхнім амбіціям в однокористувацьких іграх.

Команда розробників 4А Games / зображення з 4a-games.com.mt

Крім того, через ранню стадію розробки, команда наголошує, що поки що незрозуміло, чи буде мультиплєр самостійною грою чи вийде в комплекті з новою однокористувацькою історією, тому шанувальникам доведеться потерпіти й чекати деталей щодо наступної гри у наповненому жахами всесвіті Metro.

Останній фрагмент інформації у дописі підтверджує, що нові ігри з серії Metro будуть розроблятися для ПК та консолей наступного покоління. Попри те, що в публікації не повідомляється ніяких подробиць щодо фактичного геймплею та жанру режиму, 4A Games, схоже, застосовує продуманий та обережний підхід до багатокористувацької гри Metro.