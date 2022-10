Відеоігри часто служать гарним джерелом натхнення для фізичних настільних ігор. Наприклад Fallout, Portal і XCOM, успішно з'являються у форматі настільних ігор протягом багатьох років.

Настільні ігри Minecraft

Minecraft — це ще одна надзвичайно успішна відеогра, яка добре підходить для відчутних реальних настільних ігор, а також для інших іграшок та товарів.

Уже було випущено багато справжніх настільних ігор Minecraft, як-от гральні карти на тему Minecraft, магнітні головоломки Minecraft і настільна гра Minecraft Builders & Biomes 2019 року. Тепер запланований вихід ще двох яскравих настільних ігор.

Перша – Minecraft: Portal Dash, в якій гравці працюють разом, щоб уникнути зловісного виміру Nether у Minecraft. Для цього гравці повинні перетинати небезпечні ландшафти, заповнені лавою, і боротися з нескінченними ордами вогняних ворогів.

Крім того, гравцям Minecraft: Portal Dash доведеться знайти обладнання та видобувати важливі ресурси Minecraft, як-от бруківка, перш ніж їх захоплять свині.

Minecraft: Portal Dash вийде в листопаді 2022 року і коштуватиме в роздріб 39,99 доларів США (приблизно 1 466 гривень за курсом НБУ). Гру рекомендують для гравців віком від 10 років, а її тривалість займає приблизно 60 хвилин.

Настільна гра Minecraft: Portal Dash / Brettspiel News

Другою настільною грою є Minecraft: Heroes of the Village, яка натомість призначена для молодших гравців віком від семи років. Heroes of the Village доручає гравцям захистити своє село Minecraft від набігів на мобів, об'єднавшись, щоб збирати ресурси та відбиватися від мобів, які намагатимуться їх уповільнити.

Зібрані ресурси можна використовувати для побудови структур, які допоможуть перемогти мобів, і гравці можуть звернутися за допомогою до різних тварин-супутників Minecraft, як-от ведмедів, які можуть надати особливі здібності.

Minecraft: Heroes of the Village буде доступна в магазинах Target у листопаді 2022 року, а ширший випуск запланований на січень 2023 року. Вона коштуватиме 24,99 доларів США (приблизно 916 гривень), а середня гра повинна тривати приблизно 20 – 25 хвилин.

Гра Minecraft: Heroes of the Village / Smyths Toys