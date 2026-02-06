Український симулятор пропагандиста MINISTRY OF TRUTH: 1984 отримав новий трейлер
- Українська відеогра MINISTRY OF TRUTH: 1984 пропонує гравцям роль чиновника, що працює в Міністерстві правди, натхнена романом Орвелла "1984".
- Реліз гри заплановано на 2 квартал 2026 року, а закритий плейтест розпочнеться 16 лютого, на який можна записатися у Steam.
З'явився трейлер цікавої української відеогри MINISTRY OF TRUTH: 1984, де гравцю запропонують приміряти роль чиновника, який балансуватиме на межі добра та зла.
На українській інді-сцені відеоігор з'явився вельми цікавий проєкт, інформує 24 Канал.
Цікаво Sony показала нову гру у всесвіті Horizon: фанати не в захваті
Крутий український симулятор вийде у Steam?
Текстова сюжетна відеогра від українських розробників дасть геймерам можливість попрацювати у лавах так званого Міністерства правди та стати справжнім асом пропаганди.
Гра була натхненна класичним романом Джорджа Орвелла "1984", інформує IGN.
Ваше завдання – переписувати історію, контролювати інформацію та надавати "правду", продиктовану Партією,
– йдеться в описі гри у Steam.
Під постійним пильним наглядом "Великого брата" гравцю доведеться обирати чи коритися гніту тотальної Партії – чи стати рупором опору.
Похмурий візуал та складні моральні дилеми створять цікавий антиутопічний коктейль, який виглядає як щось, що точно буде до вподоби шанувальникам славетної "Papers, Please".
Трейлер гри: дивіться відео
Реліз проєкту призначено на 2 квартал 2026 року, а з 16 лютого відбудеться закритий "плейтест" на який можна записатися прямо зараз на сторінці гри в Steam.
Про що "1984" – твір, який надихнув гру?
1984 – це роман Джорджа Орвелла, який розповідає про тоталітарну державу, де влада повністю контролює думки, слова й приватне життя людей.
Твір показує, як страх, пропаганда та брехня знищують особистість і здатність людини мислити та застерігає, що втрата свободи починається з мовчазного прийняття контролю та відмови від правди.