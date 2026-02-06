Укр Рус
Украинский симулятор пропагандиста MINISTRY OF TRUTH: 1984 получил новый трейлер
6 февраля, 14:39
Максим Задворский
Основные тезисы
  • Украинская видеоигра MINISTRY OF TRUTH: 1984 предлагает игрокам роль чиновника, работающего в Министерстве правды, вдохновленная романом Оруэлла "1984".
  • Релиз игры запланирован на 2 квартал 2026 года, а закрытый плейтест начнется 16 февраля, на который можно записаться в Steam.

Появился трейлер интересной украинской видеоигры MINISTRY OF TRUTH: 1984, где игроку предложат примерить роль чиновника, который будет балансировать на грани добра и зла.

На украинской инди-сцене видеоигр появился весьма интересный проект, информирует 24 Канал.

Интересно Sony показала новую игру во вселенной Horizon: фанаты не в восторге

Крутой украинский симулятор выйдет в Steam?

Текстовая сюжетная видеоигра от украинских разработчиков даст геймерам возможность поработать в рядах так называемого Министерства правды и стать настоящим асом пропаганды.

Игра была вдохновлена классическим романом Джорджа Оруэлла "1984", информирует IGN.

Ваша задача – переписывать историю, контролировать информацию и предоставлять "правду", продиктованную Партией, 
– говорится в описании игры в Steam.

Под постоянным пристальным наблюдением "Большого брата" игроку придется выбирать или повиноваться гнету тотальной Партии – или стать рупором сопротивления.

Мрачный визуал и сложные моральные дилеммы создадут интересный антиутопический коктейль, который выглядит как нечто, что точно придется по душе поклонникам знаменитой "Papers, Please".

Трейлер игры: смотрите видео

Релиз проекта назначен на 2 квартал 2026 года, а с 16 февраля состоится закрытый "плейтест" на который можно записаться прямо сейчас на странице игры в Steam.

О чем "1984" – произведение, которое вдохновило игру?

  • 1984 – это роман Джорджа Оруэлла, который рассказывает о тоталитарном государстве, где власть полностью контролирует мысли, слова и частную жизнь людей.

  • Произведение показывает, как страх, пропаганда и ложь уничтожают личность и способность человека мыслить и предостерегает, что потеря свободы начинается с молчаливого принятия контроля и отказа от правды.