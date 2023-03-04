Ще до виходу Atomic Heart українські геймери забили на сполох в соцмережах із закликом бойкотувати проєкт та заборонити його бодай в Україні, тепер до процесу доєдналося Мінцифри.

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3 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму твітері опублікував офіційні звернення, надіслані компаніям Sony, Microsoft та Valve у яких закликав їх зняти з продажу відеогру російської студії Mundfish.

Перераховуючи причини для цього, міністр згадав про фінансування гри російськими структурами, висловив занепокоєння тим, що податки з продажу примірників підуть до бюджету РФ, а значить фактично будуть використані у війні з Україною, а також засудив романтизацію комунізму.

Історія радянської Росії та її імперіалістичні зазіхання на інші незалежні країни призвели до вбивства сотень тисяч мирних людей. Не тільки зараз в Україні, а й у Молдові та Грузії. Відмовтеся від риторичного питання, чи варто рекламувати залиті кров'ю символи, – зазначено у зверненні.

Для геймерів, які бажають детальніше дізнатися про усі причини з яких варто бойкотувати цей проєкт, радимо переглянути відео нижче.

Чому не слід купувати Atomic Heart: відео