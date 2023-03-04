Еще до выхода Atomic Heart украинские геймеры забили тревогу в соцсетях с призывом бойкотировать проект и запретить его хотя бы в Украине, теперь к процессу присоединилось Минцифры.

Достойно внимания PIN-UP Foundation приобрел два генератора для котельных Харькова

3 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем твиттере опубликовал официальные обращения, отправленные компаниям Sony, Microsoft и Valve, в которых призвал их снять с продажи видеоигру российской студии Mundfish.

Перечисляя причины для этого, министр упомянул о финансировании игры российскими структурами, выразил обеспокоенность тем, что налоги с продажи экземпляров пойдут в бюджет РФ, а значит, фактически будут использованы в войне с Украиной, а также осудил романтизацию коммунизма.

История советской России и ее империалистические посягательства на другие независимые страны привели к убийству сотен тысяч мирных людей. Не только сейчас в Украине, но и в Молдове и Грузии. Откажитесь от риторического вопроса, следует ли рекламировать залитые кровью символы, – говорится в обращении.

Для геймеров, желающих подробнее узнать все причины, по которым стоит бойкотировать этот проект, советуем просмотреть видео ниже.

Почему не следует покупать Atomic Heart: видео