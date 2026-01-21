Fallout 4 чудом опинилася в Бостоні – куди спершу планували перенести дію гри
- Спочатку розробники Fallout 4 планували розмістити дії гри в Нью-Йорку, але відмовилися через перенасиченість індустрії іграми з цією локацією.
- Бостон був обраний як альтернативна локація для гри, хоча версії щодо ініціатора цього вибору розходяться серед розробників.
Розробники з Bethesda пригадали процес створення Fallout 4 та те, яке місто першочергово планувалося як місце дій гри і як на його місце потрапив Бостон.
Події Fallout 4 розгортаються у постапокаліптичній пустці регіону під назвою Commonwealth – прототипом околиць Бостона та частинки штату Массачусетс, повідомляє PC Gamer.
Чому саме Бостон, а не Нью-Йорк став головним містом Fallout 4?
Провідний дизайнер і сценарист Fallout 4 Еміль Пагліаруло пригадав як у студії вибрали локацію для гри.
В інтерв'ю для PC Gamer, розробник розповів, що спершу команда хотіла щось максимально "грандіозне та американське", тож вибір впав на Нью-Йорк.
Однак від цієї ідеї довелося досить швидко відмовитися, через надмірну популярність "Великого яблука".
У той час інші ігри мали за локацію Нью-Йорк, одна з частин Crysis щойно вийшла, і її події відбувалися в Нью-Йорку, а потім була ще одна гра,
– пригадав Еміль.
Хоча ветеран Bethesda не назвав "іншу" гру, ймовірно, мова про Prototype чи Resistance 3, які вийшли у той самий час, інформує gamesradar+.
З огляду на це, творці Fallout 4 вирішили обрати інший прототип для земель Співдружності.
Як дійшли до ідеї з Бостоном? Тут версії розійшлися. Сам Пагліаруло стверджує, що не наполягав на такому варіанті. Водночас інший розробник, головний художник Fallout 4 Іштван Пелі, заявив, що це була ініціатива саме Еміля.
Я пам'ятаю, коли настав час робити Fallout 4, Еміль сказав щось на кшталт: "Можемо зробити його в Бостоні? Можемо зробити в моєму рідному місті?". Я не знаю, можливо, йому сподобалася ідея підірвати своє рідне місто,
– пожартував Пелі.
Куди могла перенестися франшиза GTA?
Не лише Fallout могла опинитися в інших локаціях. Нещодавно, колишній технічний директор Rockstar пригадав у які міста могла "завітати" Grand Theft Auto.
У різний час, розробники розглядали як потенційні локації для нових частин GTA Токіо, Ріо-де-Жанейро, Мо**ву та Стамбул.
У 2003 році навіть було зареєстровано торгову марку GTA: Tokyo, але через складнощі у реалізації та необхідність збільшення фінансування від проєкту відмовилися. Зрештою, після цього було вирішено залишити GTA на теренах США.