Оновлення "Mistwoods" вже у грі Dota 2: новий герой та предмет, який відкриває п'ятий скіл
Сьогодні вночі для відеогри Dota 2 вийшов патч 7.28. З цим оновленням розробники додали у гру нового героя Hoodwink та чималу кількість цікавого контенту.
Розробники з Valve офіційно представили на своєму сайті патч 7.28 для гри Dota 2. Розмір оновлення складає 3 гігабайти та його вже можуть завантажити всі шанувальники цієї гри.
Читайте також Dota 2 допомагає розслаблятися: кумедна історія про операцію з платформи reddit
Новий герой Hoodwink
З цим патчем у гру Dota 2 додали нового героя Hoodwink. Компанія Valve у деяких анонсах вже натякала, що новим героєм для гри може стати саме цей персонаж. Офіційне представлення Hoodwink на сайті гри звучить так:
Hoodwink завжди поспішає туди, де чекає біда, і готова протистояти будь-якій загрозі з примарного лісу, який став їй будинком. Навіть з важким арбалетом вона швидко проскакує між гілок та листя, і вистежити її у бою майже неможливо. На мить втратите її з поля зору, і вона вже у вас за спиною – а ваша остовпіла та безпорадна туша висить в її сітях.
Вміння Hoodwink
Acorn Shot – герой вистрілює у вибраного ворога жолудем, який відскакує в істот неподалік, сповільнюючи їх і завдаючи додаткової шкоди. Можна застосувати на точку, щоб створити дерево, але тоді відскок не відбудеться.
Bushwhack – герой кидає сіть-пастку, яка глушить ворожих героїв, якщо вони наблизяться до вибраного дерева. Ворогів притягує до нього, і вони втрачають огляд на час оглушення.
Scurry – герой має шанс уникнути фізичних атак, перебуваючи поруч з деревами. При активації ця здатність прискорює пересування і дозволяє проходити через істоту чи дерево.
Sharpshooter – герой готує смертельний постріл зі свого арбалету. Він завдає ворожому герою величезної шкоди, сповільнює його і накладає виснаження. Шкода і тривалість ефекту збільшуються з часом підготовки.
Новим героєм для гри Dota 2 став Hoodwink / світлина з порталу Dota 2
Новий предмет, який відкриває п'ятий скіл
З патчем 7.28 у гру також додали предмет Aghanim's Shards. Він коштує 1400 золота, а придбати його можна лише після 20 хвилини матчу. За допомогою цього артефакту можна відкрити п'ятий скіл, який у цьому оновленні отримали всі герої. Також цей предмет можна використати для вдосконалення одного з вмінь.
Поруч з інтерфейсом здібностей доданий новий елемент, який показує покращання від Aghanim's Shard і Aghanim's Scepter для кожного героя, а також їх наявність.
Інші зміни
- Тепер гра починається вночі. У момент виходу кріпів починається день.
- Нагорода за вбивство нейтральних кріпів більше не збільшується з часом.
- Нагорода для героя, який вбив стак нейтральних кріпів, зменшена з 40% до 30%.
- Приріст броні Рошана збільшений з 0,325 до 0,375.
- Табір древніх кріпів на стороні сил Світла тепер простіше стакати.
- Додані сюжетні описи для всіх предметів.
- Змінено розташування предметів в інтерфейсі крамниці: в основному порядок змінений відповідно до змін цін, але деякі предмети перейшли в інші категорії. Предмети, що витрачаються залишилися на колишніх місцях.
- Під час складання предмети будуть займати ті клітинки інвентаря, в яких знаходився предмет з найбільш схожим активним ефектом. Так, Magic Wand з'явиться у клітинці Magic Stick, Bloodthorn з'явиться в клітинці Orchid Malevolence і так далі.
Ознайомитися з новими здібностями всіх персонажів та іншими змінами у грі Dota 2 можна за цим посиланням.
Поділитися новиною
-
Gamespot та Polygon назвали найкращі відеоігри 2020 року: геймерів їх вибір здивував18 грудня 2020 , 17:53
-
Українська косплеєрка розбурхала мережу образом Джуді з Cyberpunk 207716 грудня 2020 , 15:02
-
Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: Among Us знову на першому місці та 3 новинки13 грудня 2020 , 10:30