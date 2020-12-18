Сьогодні вночі для відеогри Dota 2 вийшов патч 7.28. З цим оновленням розробники додали у гру нового героя Hoodwink та чималу кількість цікавого контенту.

Розробники з Valve офіційно представили на своєму сайті патч 7.28 для гри Dota 2. Розмір оновлення складає 3 гігабайти та його вже можуть завантажити всі шанувальники цієї гри.

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Новий герой Hoodwink

З цим патчем у гру Dota 2 додали нового героя Hoodwink. Компанія Valve у деяких анонсах вже натякала, що новим героєм для гри може стати саме цей персонаж. Офіційне представлення Hoodwink на сайті гри звучить так:

Hoodwink завжди поспішає туди, де чекає біда, і готова протистояти будь-якій загрозі з примарного лісу, який став їй будинком. Навіть з важким арбалетом вона швидко проскакує між гілок та листя, і вистежити її у бою майже неможливо. На мить втратите її з поля зору, і вона вже у вас за спиною – а ваша остовпіла та безпорадна туша висить в її сітях.

Вміння Hoodwink

Acorn Shot – герой вистрілює у вибраного ворога жолудем, який відскакує в істот неподалік, сповільнюючи їх і завдаючи додаткової шкоди. Можна застосувати на точку, щоб створити дерево, але тоді відскок не відбудеться.

Bushwhack – герой кидає сіть-пастку, яка глушить ворожих героїв, якщо вони наблизяться до вибраного дерева. Ворогів притягує до нього, і вони втрачають огляд на час оглушення.

Scurry – герой має шанс уникнути фізичних атак, перебуваючи поруч з деревами. При активації ця здатність прискорює пересування і дозволяє проходити через істоту чи дерево.

Sharpshooter – герой готує смертельний постріл зі свого арбалету. Він завдає ворожому герою величезної шкоди, сповільнює його і накладає виснаження. Шкода і тривалість ефекту збільшуються з часом підготовки.

Новим героєм для гри Dota 2 став Hoodwink / світлина з порталу Dota 2

Новий предмет, який відкриває п'ятий скіл

З патчем 7.28 у гру також додали предмет Aghanim's Shards. Він коштує 1400 золота, а придбати його можна лише після 20 хвилини матчу. За допомогою цього артефакту можна відкрити п'ятий скіл, який у цьому оновленні отримали всі герої. Також цей предмет можна використати для вдосконалення одного з вмінь.

Поруч з інтерфейсом здібностей доданий новий елемент, який показує покращання від Aghanim's Shard і Aghanim's Scepter для кожного героя, а також їх наявність.

Інші зміни

Тепер гра починається вночі. У момент виходу кріпів починається день.

Нагорода за вбивство нейтральних кріпів більше не збільшується з часом.

Нагорода для героя, який вбив стак нейтральних кріпів, зменшена з 40% до 30%.

Приріст броні Рошана збільшений з 0,325 до 0,375.

Табір древніх кріпів на стороні сил Світла тепер простіше стакати.

Додані сюжетні описи для всіх предметів.

Змінено розташування предметів в інтерфейсі крамниці: в основному порядок змінений відповідно до змін цін, але деякі предмети перейшли в інші категорії. Предмети, що витрачаються залишилися на колишніх місцях.

Під час складання предмети будуть займати ті клітинки інвентаря, в яких знаходився предмет з найбільш схожим активним ефектом. Так, Magic Wand з'явиться у клітинці Magic Stick, Bloodthorn з'явиться в клітинці Orchid Malevolence і так далі.

Ознайомитися з новими здібностями всіх персонажів та іншими змінами у грі Dota 2 можна за цим посиланням.