Сегодня ночью для видеоигры Dota 2 вышел патч 7.28. С этим обновлением разработчики добавили в игру нового героя Hoodwink и большое количество интересного контента.

Разработчики из Valve официально представили на своем сайте патч 7.28 для игры Dota 2. Размер обновления составляет 3 гигабайта и его уже могут загрузить все поклонники этой игры.

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Новый герой Hoodwink

С этим патчем в игру Dota 2 добавили нового героя Hoodwink. Компания Valve в некоторых анонсах уже намекала, что новым героем для игры может стать именно этот персонаж. Официальное представление Hoodwink на сайте игры звучит так:

Hoodwink всегда спешит туда, где ждет беда, и готова противостоять любой угрозе из призрачного леса, ставшего ей домом. Даже с тяжелым арбалетом она мимолетно прошмыгивает меж веток и листьев, и выследить ее в бою почти невозможно. На мгновение потеряете ее из виду, и она уже у вас за спиной – а ваша остолбенелая и беспомощная туша висит в ее сетях.

Умения Hoodwink

Acorn Shot – герой выстреливает в выбранного врага желудем, который отскакивает от существ неподалеку, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдет.

Bushwhack – герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения.

Scurry – герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.

Sharpshooter – герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Урон и длительность эффекта увеличиваются со временем подготовки.

Новым героем для игры Dota 2 стал Hoodwink / фотография с портала Dota 2

Новый предмет, который открывает пятый скилл

С патчем 7.28 в игру также добавили предмет Aghanim's Shards. Он стоит 1400 золота, а приобрести его можно только после 20 минуты матча. С помощью этого артефакта можно открыть пятый скилл, который в этом обновлении получили все герои. Также этот предмет можно использовать для улучшения одного из умений.

Рядом с интерфейсом способностей добавлен новый элемент, который показывает улучшения от Aghanim's Shard и Aghanim's Scepter для каждого героя, а также их наличие.

Другие изменения

Теперь игра начинается ночью. В момент выхода крипов начинается день.

Награда за убийство нейтральных крипов больше не увеличивается со временем.

Награда для героя, стакнувшего нейтральных крипов, уменьшена с 40% до 30%.

Прирост брони Рошана увеличен с 0,325 до 0,375.

Лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать.

Добавлены сюжетные описания для всех предметов.

Изменено расположение предметов в интерфейсе лавки: в основном порядок изменен в соответствии с изменениями цен, но некоторые предметы перешли в другие категории. Расходуемые предметы остались на прежних местах.

Во время сборки предметы будут занимать те ячейки инвентаря, в которых находился предмет с наиболее похожим активным эффектом. Так, Magic Wand появится в ячейке Magic Stick, Bloodthorn появится в ячейке Orchid Malevolence и так далее.

Ознакомиться с новыми способностями всех персонажей и другими изменениями в игре Dota 2 можно по этой ссылке.