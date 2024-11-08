Чудернацька модифікація перетворила Red Dead Redemption 2 у хаотичний горор

Фанат Red Dead Redemption 2 набрав майже 7 мільйонів переглядів, показавши модифікацію, яка змусила усіх коней рухатися з надзвуковою швидкістю, що перетворило гру на справжнісінький горор.

Чудернацька модифікація RDR 2 привернула увагу мільйонів геймерів, адже запропонувала незвичний челендж для усіх фанатів проєкту Rockstar, інформує 24 Канал.

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Зовсім інша гра

Модер та стример Red Dead Redemption 2 під ніком Blurbs редагував файли гри аби змусити вози та коней "мандрувати на надзвуковій швидкості".

Унаслідок його дій, запряжені кіньми екіпажі раптово перетворилися на справжні боєголовки, які постійно руйнують спокійні пейзажі Дикого заходу, зносячи усе на своєму шляху.

Тепер це горор,

– жартівливо сказав автор модифікації.

Нарізка з кумедними моментами, що виникли завдяки особливостям проходження RDR 2 у такий спосіб стала мегапопулярною у соцмережі X.

Кумедні моменти – дивіться відео

Всього лише за добу відео набрало майже 7 мільйонів переглядів та понад 170 тисяч вподобань.

Коментатори відмічають, що це досить цікавий челендж для тих, хто вже неодноразово закінчив гру у звичний спосіб, адже безумовно додає їй нових барв.