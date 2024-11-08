Странная модификация RDR 2 привлекла внимание миллионов геймеров, ведь предложила необычный челлендж для всех фанатов проекта Rockstar, информирует 24 Канал.
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Совсем другая игра
Модер и стример Red Dead Redemption 2 под ником Blurbs редактировал файлы игры, чтобы заставить повозки и лошадей "путешествовать на сверхзвуковой скорости".
В результате его действий, запряженные лошадьми экипажи внезапно превратились в настоящие боеголовки, которые постоянно разрушают спокойные пейзажи Дикого запада, снося все на своем пути.
Теперь это хоррор,
– шутливо сказал автор модификации.
Нарезка с забавными моментами, возникшими благодаря особенностям прохождения RDR 2 таким образом стала мегапопулярной в соцсети X.
Забавные моменты – смотрите видео
Всего лишь за сутки видео набрало почти 7 миллионов просмотров и более 170 тысяч лайков.
Комментаторы отмечают, что это достаточно интересный челлендж для тех, кто уже неоднократно закончил игру в привычный способ, ведь безусловно добавляет ей новых красок.