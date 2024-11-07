Об этом стало известно из недавнего отчета по результатам второго квартала финансового года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Take-Two Interactive.

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Относительно возможной задержки выхода Grand Theft Auto VI, то слухи сначала распространились на сайте GTA Base в середине сентября. Тогда утверждалось, что Rockstar перенесла релиз игры на первую половину 2026 года. Источником называли собственных представителей из двух студий Rockstar.

Впрочем, еще тогда журналист Bloomberg Джейсон Шрайер отмечал, что опрошенные им сотрудники Rockstar не подтвердили эти заявления. Теперь отчет Take-Two стал официальным подтверждением того, что GTA VI по крайней мере сейчас не планируют переносить.

Что известно о релизе GTA VI

Согласно отчету, запуск GTA VI запланирован на осень 2025 года для консолей PlayStation 5 и Xbox серий X и S. Эта дата появляется в официальном календаре релизов будущих игр издателя, в котором также перечислены другие крупные релизы на 2026 финансовый год, включая Borderlands 4 и Mafia: The Old Country.

По прогнозам Take-Two, 2026 финансовый год станет ключевым для компании, во многом благодаря долгожданному дебюту GTA VI.

Фанаты с нетерпением ждут любых новостей об игре и делают предположения относительно даты выхода следующего трейлера, даже опираясь на фазы Луны. Предыдущий трейлер, выпущенный в декабре 2023 года, достиг рекордной популярности, собрав более 217 миллионов просмотров на YouTube.

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А тем временем Разработчик GTA 5 развенчал одну из самых популярных конспирологических теорий игры

Сейчас обновление Take-Two указывает на то, что GTA VI уверенно идет по пути к релизу в следующем году, что является большим облегчением для фанатов, которые с нетерпением стремятся наконец дождаться следующей главы франшизы.