Про це стало відомо з нещодавнього звіту за результатами другого кварталу фінансового року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Take-Two Interactive.

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Щодо можливої затримки виходу Grand Theft Auto VI, то чутки спочатку поширилися на сайті GTA Base в середині вересня. Тоді стверджувалося, що Rockstar перенесла реліз гри на першу половину 2026 року. Джерелом називали власних представників з двох студій Rockstar.

Втім, ще тоді журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер зазначав, що опитані ним співробітники Rockstar не підтвердили ці заяви. Тепер звіт Take-Two став офіційним підтвердженням того, зо GTA VI принаймні зараз не планують переносити.

Що відомо про реліз GTA VI

Згідно зі звітом, запуск GTA VI запланований на осінь 2025 року для консолей PlayStation 5 і Xbox серій X і S. Ця дата з'являється в офіційному календарі релізів майбутніх ігор видавця, в якому також перераховані інші великі релізи на 2026 фінансовий рік, включаючи Borderlands 4 і Mafia: The Old Country.

За прогнозами Take-Two, 2026 фінансовий рік стане ключовим для компанії, багато в чому завдяки довгоочікуваному дебюту GTA VI.

Фанати з нетерпінням чекають на будь-які новини про гру і роблять припущення щодо дати виходу наступного трейлера, навіть спираючись на фази Місяця. Попередній трейлер, випущений у грудні 2023 року, досягнув рекордної популярності, зібравши понад 217 мільйонів переглядів на YouTube.

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Наразі оновлення Take-Two вказує на те, що GTA VI впевнено йде шляхом до релізу наступного року, що є великим полегшенням для фанатів, які з нетерпінням прагнуть нарешті дочекатися наступної глави франшизи.