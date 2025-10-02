Фантастичну модифікацію для Red Dead Redemption 2 вигадав стример, відомий своїми чудернацькими витівками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blurbs у соцмережі X.

Цікаву ідею зіпсував чат?

Twitch-стример під ніком Blurbs заслужив собі славу шаленого модифікатора RDR 2. Зокрема раніше цьогоріч він перетворив на томагавк сина Джона Марстона, а тепер знайшов спосіб, як він думав, розчулити гравця, коли той вирішить вбити когось із NPC.

Для цього Blurbs запрограмував гру, щоб вона показувала одну з заготованих ним кат-сцен з конкретним персонажем в момент його смерті. До того ж модер зробив так аби закадровий голос в цей час озвучував "останні думки" небіжчика за допомогою ШІ.

Щоправда, Blurbs прорахувався в одній деталі. Сценарій цих реплік стример довірив писати власному чату на трансляції в Twitch, що перетворило потенційно сумні моменти на чорну комедію.

Відео з дією модифікації – перегляньте ролик

У результаті персонажі помирали під що завгодно: від реплік з аніме One Piece до настанов тренерів з бейсболу та інших чудернацьких промов, повідомляє Dexerto.

Зрештою, сюжет Red Dead Redemption 2 і без того достатньо сумний, тож геймери мають право розважитися у грі бодай у такий цікавий спосіб.