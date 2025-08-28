RDR 2 – вельми серйозна гра, але ніщо не вбереже її від ентузіастів модерської справи, якщо ті вирішать додати трохи абсурду у світ віртуального Дикого заходу, повідомляє 24 Канал.

Для чого існує ця модифікація?

Повірте, DOOM, запущений на портативній зарядній станції, це не найдивніше, що відбулося у світі геймінгу цього тижня.

Стример під ніком Blurbs, відомий тим, що створює найбільш чудернацькі модифікації для вестерну від Rockstar.

Цього разу йому в голову прийшла і зовсім шалена ідея – перетворити сина одного з протагоністів гри на зброю. У результаті Джека Марстона тепер можна кидати, як томагавк.

Кумедне відео – перегляньте ролик

Відео з результатом роботи ентузіаста швидко завірусилося в соцмережах та зібрало сотні тисяч переглядів, а чимало геймерів мали лише одне питання: навіщо створювати таку модифікацію.

Просто для веселощів – з гордістю відповідають їм інші.