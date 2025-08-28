RDR 2 – весьма серьезная игра, но ничто не убережет ее от энтузиастов модерского дела, если те решат добавить немного абсурда в мир виртуального Дикого запада, сообщает 24 Канал.

Для чего существует эта модификация?

Поверьте, DOOM, запущен на портативной зарядной станции, это не самое странное, что произошло в мире гейминга на этой неделе.

Стример под ником Blurbs, известен тем, что создает самые причудливые модификации для вестерна от Rockstar.

На этот раз ему в голову пришла и вовсе безумная идея – превратить сына одного из протагонистов игры в оружие. В результате Джека Марстона теперь можно бросать, как томагавк.

Забавное видео – посмотрите ролик

Видео с результатом работы энтузиаста быстро завирусилось в соцсетях и собрало сотни тысяч просмотров, а многие геймеры имели только один вопрос: зачем создавать такую модификацию.

Просто для веселья – с гордостью отвечают им другие.