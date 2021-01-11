Для відеогри The Witcher 3: Wild Hunt за останній час вийшло декілька цікавих модів. Один з яких дозволяє покататися на сноуборді, а інший додає термічну катану, яку вирізали із фінальної версії Cyberpunk 2077.

Відеогра The Witcher 3: Wild Hunt вийшла ще у 2015 році, але ще досі має попит серед геймерів та навіть потрапляє у різноманітні топи продажів. Моддерів цей проєкт також дуже цікавить, вони продовжують додавати у відеогру різноманітні цікавинки, розповідає Games24.

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Сноуборд для Геральта

Для відеогри The Witcher 3: Wild Hunt випустили мод з назвою Geralt VGX Snowboarder, який можна завантажити за цим посиланням. Модифікація додає у гру "вівтар сноубордингу", який знаходиться на остовах Скелліге. Геймери, які знайдуть це місце, зможуть отримати сноуборд та гірськолижні окуляри. Сноуборд можна використовувати за призначенням, а також замість зброї. Знаходячись на сноуборді можна використовувати відьмачі знаки та навіть виконувати певні трюки. Але автор відмітив, що у воду краще не спускатися на сноуборді, бо він може "заглючити".

Дивіться відео з демонстрацією можливостей сноуборда

"Вирізана" катана із Cyberpunk 2077

Також моддери додали у відеогру The Witcher 3: Wild Hunt термічну катану, яку розробники із CD Projekt RED чомусь прибрали з релізної версії Cyberpunk 2077. Таку зброю можна було побачити у ранніх геймплейних трейлерах гри про кіберпанк. Чому розробники вирішили вирізати цей елемент невідомо, можливо, в одному з майбутніх оновлень катану повернуть у Cyberpunk 2077.

Але вже зараз цю зброю можна опробувати у The Witcher 3: Wild Hunt. Катану можна придбати лише у трьох торговців: Хатторі із Новіграду, великого коваля із Туссенту та офірського торговця. Моддер створив одразу дві версії термічної катани, які можуть замінити залізний та срібний мечі. Завантажити цю модифікацію можна за цим посиланням.

Дивіться відео з оглядом термічної катани