Интересные моды для The Witcher 3: сноуборд для Геральта и "вырезанная" катана с Cyberpunk 2077
Для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt за последнее время вышло несколько модов. Один из которых позволяет покататься на сноуборде, а другой добавляет термическую катану, которую вырезали из финальной версии Cyberpunk 2077.
Видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt вышла еще в 2015 году, но до сих пор пользуется спросом среди геймеров и даже попадает в различные топы продаж. Моддеров этот проект также очень интересует, они продолжают добавлять в видеоигру разнообразные занятные вещи, рассказывает Games24.
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Сноуборд для Геральта
Для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt выпустили мод под названием Geralt VGX Snowboarder, который можно скачать по этой ссылке. Модификация добавляет в игру "алтарь сноубординга", который находится на остовах Скеллиге. Геймеры, которые найдут это место, смогут получить сноуборд и горнолыжные очки. Сноуборд можно использовать по назначению, а также вместо оружия. Находясь на сноуборде можно использовать ведьмачьи знаки и даже выполнять определенные трюки. Но автор отметил, что в воду лучше не спускаться на сноуборде, поскольку он может "заглючить".
Смотрите видео с демонстрацией возможностей сноуборда
"Вырезанная" катана с Cyberpunk 2077
Также моддеры добавили в видеоигру The Witcher 3: Wild Hunt термическую катану, которую разработчики из CD Projekt RED почему-то убрали из релизной версии Cyberpunk 2077. Такое оружие можно было увидеть в ранних геймплейных трейлерах игры о киберпанке. Почему разработчики решили вырезать этот элемент неизвестно, возможно, в одном из будущих обновлений катану вернут в Cyberpunk 2077.
Но уже сейчас это оружие можно опробовать в The Witcher 3: Wild Hunt. Катану можно приобрести только в трех торговцев: Хаттори с Новиграда, великого кузнеца с Туссента и офирского торговца. Моддер создал сразу две версии термической катаны, которые могут заменить железный и серебряный мечи. Скачать эту модификацию можно по этой ссылке.
Смотрите видео с обзором термической катаны
The Witcher 3: Wild HuntВидеоигра от польской студии CD Projekt RED, которая вышла в мае 2015 года. Эта игра стала заключительной частью трилогии о приключениях знаменитого Геральта из Ривии. На этот раз известный убийца чудовищ должен спасти Цири и вступить в ожесточенное противостояние с Дикой Охотой. Игра The Witcher 3: Wild Hunt получила множество наград и установила несколько рекордов по продажам.
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